Le Borse europee ripartono: Piazza Affari scatta, Ftse Mib a +14%

Dopo il giovedì nero, le Borse europee provano a ripartire. Segno più per tutti i principali indici del Vecchio Continente, con Piazza Affari a guidare le fila: in mattinata diversi titoli non sono riusciti ad aprire per eccesso di rialzo e ora sono in territorio positivo. Il Ftse Mib segna al momento +13,45%. Ovviamente bene, dagli ultimi aggiornamenti, anche Juventus (+15,6%), Lazio (+10%) e Roma (+5,08%).