Le Marchand ironizza su Ribery tramite i social e lui prepara la causa per diffamazione

vedi letture

Franck Ribery è pronto per fare causa alla nota presentatrice e produttrice francese Karine Le Marchand per una storia su Instagram che utilizzava l'immagine del calciatore facendo dell'umorismo (mal riuscito) sull'ignoranza delle persone rispetto all'emergenza Coronavirus. L'avvocato dell'attaccante della Fiorentina, in una lettera trasmessa da RMC Sport in Francia, ha dichiarato: "Per Ribery è inaccettabile che vengano utilizzati questo tipo di commenti visto che tendono a sminuirne la persona esponendolo al disprezzo di un vasto pubblico tramite i social network. Il nostro cliente ha lasciato la Francia per proteggere la famiglia dalle critiche e dalle malignità che lo riguardavano continuamente".