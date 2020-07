Le note di Morricone risuonano al Via del Mare: omaggio della Serie A al grande compositore

L'omaggio a Ennio Morricone, come annunciato, c'è stato. Prima del fischio d'inizio di Lecce-Lazio, al Via del Mare sono risuonate le note della colonna sonora di C'era una volta in America (Deborah’s Theme), uno dei capolavori del grande compositore italiano morto ieri. Accantonato, almeno per il momento, O Generosa, l'inno ufficiale della Serie A composto da Giovanni Allevi.