Le pagelle del Alaves - Sobrino evanescente, si salva Laguardia

Barcellona-Alaves 3-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pacheco 6 - Incolpevole sui tre gol subiti, prova a fare tutto il possibile nell'arco del match.

Agirregabiria 5 - Una serata da incubo, il Barcellona dalle sue parti passa con semplicità.

Maripan 5,5 - Inizia bene reggendo alla grande nella prima frazione, cala nel secondo tempo.

Duarte 5,5 - Sul secondo gol va totalmente in balia di Coutinho, giocatore che lo fa soffrire maggiormente.

Laguardia 6 - Il migliore della retroguardia dell'Alaves. L'ultimo a mollare, cerca di far reggere la diga basca

.

Manu Garcia 5,5 - Spesso costretto a rincorrere, è in affanno sugli avversari.

Wakaso 5,5 - In quella zona di campo perde il mismatch coi giocatori del Barcellona, fa il possibile.

Torres 5 - Prende un giallo dopo pochi minuti che lo limita e non poco. Abelardo decide poi di toglierlo dal campo. dal 68' Borja Baston 5 - Il suo ingresso non cambia l'inerzia del match.

Jony 5,5 - Inizio positivo con un lavoro importante nelle due fasi, poi cala come il resto della squadra sotto i colpi di Messi e compagni. dal 69' Marin 5,5 - Anche lui da poco negli ultimi venti minuti di gara.

Ibai Gomez 5,5 - Incaricato di dare una mano all'unica punta Sobino, predica nel deserto.

Sobrino 5 - Evanescente. Non calcia mai in porta, esce dal campo per un problema fisico. dal 71' Burgui 5 - Anche lui travolto dal ciclone Barça.