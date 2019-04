Le pagelle del Barça - Messi, assist decisivo. Piqué leader della difesa

Risultato finale: Manchester United-Barcellona 0-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ter Stegen 6 - Clean sheet in archivio con il minimo sforzo. Lo United tira più in porta del Barça, ma con meno efficacia, tant'è che non è mai costretto ad interventi dall'alto coefficiente di difficoltà.

Semedo 6,5 - Sale in cattedra dopo un primo tempo in sordina. Nel finale gli spazi si dilatano e ne approfitta per duettare sulla destra con il subentrato Sergi Roberto. Una bella imbucata per Suarez, che spreca.

Piqué 6,5 - Leader emotivo e tecnico di una linea che di rado mostra il fianco alle offensive inglesi. Domina sulle palle alte e chiude sistematicamente con buona scelta di tempo. Rammendo salvifico nel finale su un contropiede velenoso dei Red Devils.

Lenglet 6 - Si lascia guidare da Piqué ed - eccezion fatta per una svista che rischia di costare caro nel primo tempo - resta guardingo e non commette errori gravi. Soffre nella fase centrale, poi si scioglie nel finale ben gestito dalla banda di Valverde.

Jordi Alba 6 - Qualche ombra nel primo tempo (vedasi il rischio frittata con lo scomodo retropassaggio per Ter Stegen) diradata dalla consueta verve mortifera in fase d'attacco. Al minuto sessantasette prova a gonfiare il bottino con un radente ribattuto con i piedi da De Gea.

Arthur 6 - Giocate semplici, ma pulite. Recita un ruolo da protagonista nel palleggio avvolgente del Barcellona. Tanti palloni toccati, percentuale di precisione altissima, in linea con gli standard catalani. Il sipario sulla sua serata cala al minuto sessantasei, quando Valverde gli preferisce Sergi Roberto. (Dal 66' Sergi Roberto 6 - Buon impatto, anche se sbaglia qualche scelta).

Busquets 6 - Qualche colpo illecito di troppo che, con una direzione arbitrale diversa, sarebbe potuto costare caro. Suo il gran tracciante che dà il via all'azione conclusa dall'infortunio di Shaw. Recupera lucidità e attenzione nel finale di gara, quando i blaugrana mettono in ghiaccio il pallone. (Dal 90' Alena s.v.).

Rakitic 6 - Disimpegni che non fanno strabuzzare gli occhi, ma certamente utili e ben ponderati. Gestisce i ritmi e sbaglia pochissimo quando il pallone transita dai suoi piedi.

Messi 6,5 - Bastano dodici minuti per la prima magia: scatto sul filo dell'offside e cioccolatino per Suarez, che propizia l'autorete di Shaw. Primo tempo di lotta vera: speronato dall'eccesso di foga di Smalling (che Rocchi giudica regolare), rimedia qualche minuto di stordimento e alcuni segni sul volto. Non la miglior versione della Pulga, ma è ugualmente efficace.

Suarez 6,5 - L'intesa con Messi è abbondantemente affinata. Il gol che sblocca la gara ne è l'esemplificazione: cross con il contagiri dell'argentino e colpo di testa deviato in rete dallo sfortunato Shaw. Gravita su tutto il fronte d'attacco ed è il riferimento ultimo dello scacchiere di Valverde.

Coutinho 6 - L'avvio è in sordina: si presenta in punta di piedi alla sfida, emergendo alla distanza. In chiusura di primo tempo approfitta della sponda involontaria di Smalling e arma il destro, sbattendo sulla prodigiosa opposizione di De Gea. La sua ripresa dura un quarto d'ora, poi il rientro alla base in favore di Arturo Vidal. (Dal 65' Vidal 5,5 - Fatica a sintonizzarsi sulle frequenze del match. Pronti via e rimedia il giallo, poi più nulla).