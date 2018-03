Le pagelle del Barca - Messi avvisa la Roma e salva i blaugrana

Pareggio maturato solamente nei minuti finali grazie alle reti di Suarez e del numero 10 argentino

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 6 - Pochi pericoli nel primo tempo, ma spesso impreciso in presa alta sui tanti corner battuti dal Siviglia. Non può nulla sulla rete di Vazquez, mentre qualche colpa ce l'ha in occasione del 2-0 con una prima respinta non impeccabile che porterà al gol di Muriel. Nel finale salva il risultato sul tiro di Jesus Navas.

Sergi Roberto 5 - Dal suo lato arrivano i pericoli maggiori e in avanti manca il suo apporto. Lento su Correa che ha tutto il tempo di servire Vazquez per la rete dell'1-0.

Piqué 6 - Non è una gran serata e lo si capisce dai tanti interventi in ritardo commessi nel primo tempo e dal clamoroso errore sotto porta che avrebbe regalato ai blaugrana l'1-1. Nella ripresa è comunque l'unico a tenere in piedi il Barca sui tanti contropiedi del Siviglia.

Umtiti 5 - Si perde Vazquez in occasione del gol lasciando all'argentino la possibilità di colpire tutto solo. In ritardo anche su Muriel in occasione del raddoppio del Siviglia. Non sembra il calciatore ammirato sin qui in stagione.

Jordi Alba 6 - Molto più propositivo di Sergi Roberto. E' il migliore della retroguardia blaugrana e in più di un'occasione arriva sul fondo mettendo al centro dei cross interessanti ma non sfruttati dagli attaccanti del Barcellona.

Paulinho 5,5 - Impegnato come interno di centrocampo non sembra nella sua serata migliore nonostante non si fermi mai e recuperi tanti palloni. La scelta del 4-3-3 lo penalizza e nel finale Valverde decide di sostituirlo. (dal 77' Denis Suarez - s.v.)

Rakitic 5 - Macchinoso in fase di impostazione. Sente la mancanza di un altro regista al suo fianco come Busquets. Troppi gli errori anche in fase d'appoggio.

Iniesta 5,5 - Dei tre centrocampisti è l'unico a dare un pizzico di imprevedibilità e cambio di passo, ma ci riesce solo a fasi alterne e dunque non incidendo come vorrebbe. (dall'81' Paco Alcacer - s.v.)

Dembélé 6 - Nel tridente è il più pericoloso puntando di continuo Escudero. Tanti i palloni messi in area di rigore, ma non sfruttati dai suoi compagni di squadra. (dal 58' Messi 7 - Con l'ingresso dell'argentino, Valverde torna al 4-4-2 e si riaccende improvvisamente la squadra blaugrana. Nel finale è decisivo con il gol del 2-2).

Suarez 6,5- Comincia bene proponendosi subito come terminale offensivo in area di rigore, ma con il passare dei minuti cala il suo rendimento come quello di tutta la squadra. Sfortunato nella ripresa con il tiro che si ferma sul palo, ma letale nel finale di gara riaprendo improvvisamente la partita.

Coutinho 6 - Parte dal primo minuto non potendo poi giocare mercoledì in Champions League. Il brasiliano, però, al netto di un paio di azioni personali non riesce mai a trovare il bandolo della matassa.