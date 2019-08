Le pagelle del Barcellona - Bocciato Griezmann. Rafinha nota lieta

Risultato finale: Athletic Bilbao-Barcellona 1-0

Ter Stegen 6,5 - Pungolato a più riprese nella prima metà: pronti via e vola sulla bordata di Williams. Otto minuti più tardi, è ancora il centravanti a costringerlo all'intervento in due tempi con il piattone. Nel momento di massima pressione del Barça incassa l'eurogol di Aduriz.

Semedo 5 - Difficoltà a sfondare sulla destra, complice l'abnegazione in fase di non possesso di Yuri Berchiche. Vani i suoi tentativi di tagliare verso il centro per dialogare con i compagni. Sul gol-vittoria Aduriz si coordina alle sue spalle e fa esplodere il San Mamés.

Piqué 6 - È coinvolto nella dormita generale che propizia il tibro di Aduriz, ma non ha colpe specifiche. Gestisce bene diverse circostanze, anche nelle fasi più spinose. Rimedia il primo giallo del match dopo aver colpito al volto Raul Garcia.

Lenglet 6 - Non scricchiola sul pressing altissimo del Bilbao nei minuti iniziali e collabora proficuamente con Piqué. Si districa in più di un'occasione potenzialmente ostica senza mai perdere lucidità. Poche colpe, in una serata amara.

Jordi Alba 6,5 - A tratti (specie nel forcing finale) agisce quasi da attaccante aggiunto, come sovente accade quando il Barça si riversa in avanti a caccia del gol. Tra i principali spauracchi per la difesa del Bilbao, anche se la sua intraprendenza lo conduce a lasciare scoperta la corsia sul gol di Aduriz.

Sergi Roberto 5 - Il tuttofare di Valverde, anche se questa sera la sensazione è che sia fuori fase in ogni zona del campo. Prezioso per duttilità e capacità di interpretare la filosofia dei catalani, ma la prestazione non è all'altezza. (Dal 76' Pérez s.v.).

Alena 5,5 - Sorpresa di serata: Valverde lo lancia in regia, preferendolo a Rakitic e Rafinha. Dispensa palloni senza sbavature, ma non ha modo di trascendere la giocata elementare. Sacrificato dal tecnico blaugrana all'intervallo. (Dal 46' Rakitic 6 - Scuote i suoi, ma non basta. Vicino al vantaggio con un destro secco da pochi passi).

De Jong 5,5 - Pochi sprazzi del talento esibito in lungo e in largo all'Ajax in un primo tempo complesso per i catalani. Sbaglia poco, ma è costretto sistematicamente all'appoggio in orizzontale, senza catalizzare lo sviluppo del gioco. Dopo l'intervallo si sbottona un po', ma il copione non muta di molto.

Dembélé 5 - Quando sembra apparecchiarsi l'occasione per prendere d'infilata la difesa opposta s'intestardisce e vanifica tutto. Lampi subito oscurati da un'anarchia che non giova al gioco corale del Barcellona. Poco incisivo e sprecone.

Suarez 5,5 - Si sbatte e prova a dare respiro ad una manovra ingolfata dall'aggressività dei baschi. Si fa male, ma prima di uscire fa in tempo a divorarsi l'occasione più ghiotta del primo tempo, sbattendo sul legno a tu per tu con Unai Simon. (Dal 37' Rafinha 6,5 - Tra i più positivi: una traversa, tante belle giocate. Una nota lieta per Valverde).

Griezmann 4,5 - Tradito in avvio dall'emozione della prima ufficiale in maglia blaugrana. Si affaccia al match con uno stop goffo che scatena l'ilarità del San Mamés. Fatica a scrollarsi di dosso l'impasse che contraddistingue buona parte del suo primo tempo. Si ridesta nel finale, quando è troppo tardi.