Le pagelle del Barcellona - Brilla Dembelé, bene Paulinho

Risultato finale: Barcellona-Villarreal 5-1

Cillessen 6.5 - Un secondo portiere di lusso. Attento in due circostanze. Nella ripresa si fa beffare da Sansone, ma non inficia sulla sua gara.

Semedo 5.5 - Non brilla in fase di spinta, lascia un po' a desiderare in quella difensiva.

Piqué 6.5 - Primo tempo senza particolari problemi. Bacca gli rimbalza. (Dal 80' Mina s.v.. - )

Vermaelen 6.5 - Il difensore belga non commette errori marchiani. Si fa vedere anche in fase offensiva.

Digne 6.5 - Spinge con più regolarità di Semedo. Bravo nell'assist nel gol di Paulinho

Paulinho 7 - Una gara intensa coronata dal gol del 2-0. Inizio di stagione straordinaria, finale meno arrembante, ma si dimostra calciatore fondamentale per Valverde.

Busquets 6.5 - Prova a far girare la palla, bravo anche in fase di non possesso. (Dal 65' Rakitic 6 - Da segnalare l'assist per il gol di Dembele.)

Iniesta 7.5 Il Camp Nou sentirà la mancanza di un giocatore eccezionale come Don Andres. Non servono parole, guardate l'assist per il gol di Messi. (Dal 63' Suarez 6 - Dà intensità alla manovra offensiva).

Dembele 8 - La stagione è stata funestata da infortuni e da un ambientamento a rilento. Contro il Villarreal dimostra di avere grande potenziale. Una doppietta e tanto movimento.

Messi 7.5 - Un gol, un assist, la solita dimostrazione di far le cose semplici anche quando sono impossibili. Ed è proprio questa è la grandezza della Pulce.

Coutinho 7 - Un gol facile, ma il brasiliano sta completando l'ambientamento. L'anno prossimo prenderà il posto, almeno tatticamente, di Iniesta.