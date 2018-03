Le pagelle del Barcellona - Coutinho si esalta, Suarez punge

Risultato finale: Malaga-Barcellona 0-2

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 6 - Tiene la sua porta inviolata, anche se non sono tanti i pericoli che arrivano dall'attacco avversario.

Sergi Roberto 6.5 - Spinta costante dal suo lato, tanti cross interessanti e giocate per la squadra. (Dal 74' Gomes sv).

Piqué 7 - Lavoro importante in fase di copertura, non si fa sorprendere nemmeno quando si sbilancia in avanti.

Umtiti 6.5 - Arrivano vicino al gol nella ripresa ma non ha fortuna. Lavoro prezioso in collaborazione con Piquè.

Alba 7 - Sempre pronto a spingere con velocità ed esplosività. Suo l'assist per il primo gol di Suarez. (Dal 77' Digne sv).

Rakitic 6.5 - Fa girare palla con i tempi giusti e qualità sempre al top. Vicino al gol nella ripresa con una gran conclusione, Roberto gli dice di 'no'.

Busquets 6.5 - Supporta al meglio al fase difensiva, annullando la manovra avversaria già dal centrocampo.

Coutinho 7.5 - Di sicuro uno dei migliori in campo. Con lui l'assenza di Messi si sente di meno. Gol fantastico quello di tacco che sigla il 2-0.

Paulinho 6.5 - Tanta fisicità che dà un peso diverso all'attacco blaugrana. Buona prova.

Dembelè 6.5 - Quando c'è da correre, lui mette il turbo e crea diversi grattacapi. Più volte scarica il tiro nella speranza di trovare il gol, neutralizza Roberto. (Dall'85' Vidal sv).

Suárez 7 - Lavora al meglio insieme ad i compagni, sia nello scambio che nell'aprire gli spazi. Poi è cinico quando sfrutta il cross di Alba per l'1-0.