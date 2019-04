Le pagelle del Barcellona - Jordi Alba decisivo. Lenglet positivo

Napoli, dall'Argentina: nuovo assalto per Almendra. Pronti 20 milioni

Aggiornamenti dall'Argentina per quanto riguarda l'interesse del Napoli per Agustin Almendra, centrocampista del Boca Juniors che gli azzurri avevano cercato già nel mercato di gennaio come eventuale sostituto di Allan. Secondo TNT Sports il Napoli continua ad essere forte sul giocatore...