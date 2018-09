Le pagelle del Barcellona - Male Piqué, Messi entra e sistema le cose

Risultato finale: Barcellona - Athletic 1-1

© foto di J.M.Colomo

Ter Stegen 6 - Il pallonetto di Williams nel primo tempo gli mette i brividi: era superato, palla fuori di poco. Sul gol di De Marcos non può davvero farci nulla, invece.

Semedo 6,5 - Non offre spunti degni di particolare menzione, anche se è determinante un suo recupero sul punteggio ancora di 0-1 per fermare Williams che si era involato.

Piqué 5 - Errore fatale sul gol di De Marcos: rimane troppo schiacciato indietro, tenendo così in gioco l'autore della rete sul cross di Susaeta. Rischia grosso anche nel corso della ripresa.

Lenglet 6 - Decisamente più tranquilla invece la serata dell'altro centrale blaugrana. Molto meno impegnato, ha anche più modo di giocare la sfera in impostazione.

Jordi Alba 6 - Dopo i primi quarantacinque minuti nei quali si vede poco, prende giri quando entra Messi. E proprio dalle combinazioni con lui nascono le migliori azioni blaugrana.

Vidal 6 - È lui il designato a far posto a Messi nel tentativo di rimonta. A dir la verità, fino a quel momento, era stato il migliore in mezzo. Non prende benissimo il cambio. (dal 55' Messi 7 - Sorpresa di Valverde, che lo tiene in panchina. Ma torna presto sui passi: entra e cambia la gara. Sfiora due volte il gol, con un palo, e fa l'assist per Munir).

Rakitic 5,5 - Inizia da playmaker basso in mediana, dove non si nota granché. Con l'ingresso di Busquets va mezzala. Nel finale di partita calcia male il possibile gol-vittoria.

Sergi Roberto 5,5 - Fa rifiatare Busquets almeno inizialmente, dovendo però lasciargli spazio per un infortunio. Sul gol del vantaggio basco prova a recuperare su De Marcos, ma è in ritardo. (dal 51' Busquets 6 - Buttato dentro velocemente per il ko di Sergi Roberto, si posiziona nella sua consueta posizione di regista, dove svolge il lavoro che meglio gli riesce).

Dembélé 5 - Abulico, non si accende con continuità. Quasi inesistente nel primo tempo, si nota solo per il possibile assist sulla traversa di Coutinho. Poi esce: troppo poco. (dall'80' Munir 7 - Veste gli insoliti, almeno per lui e almeno di recente, panni del salvatore della patria. La sua zampata sotto misura su cross di Messi regala l'1-1 al Barcellona.)

Suarez 5,5 - Attivissimo nel primo tempo: arriva tante volte al tiro ma senza riuscire a far gol. A volte per meriti di Simon, altre per demeriti suoi. Si vede meno nella ripresa.

Coutinho 5,5 - Un voto influenzato notevolmente dalla sfortuna. Se il tiro a rimbalzo nella ripresa fosse entrato invece di andare sulla traversa, probabilmente sarebbe diverso.