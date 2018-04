Le pagelle del Barcellona - Messi c'è, Piqué-gol, Rakitic a tutto campo

Risultato finale: Barcellona - Roma 4-1

Ter Stegen 6,5 - Si stava annoiando e decide di movimentare la sua serata, regalando il pallone ad El Shaarawy prima di rimediare con un miracolo su Defrel. Poco dopo vola anche su Perotti.

Semedo 5,5 - L'uomo scelto a sorpresa da Valverde. Non sempre però va benissimo: un paio di svarioni su Perotti. Nell'arco dei novanta minuti non fa un figurone, nonostante l'argentino non sia in serata.

Piqué 7 - Non ha vita difficilissima nel sorvegliare uno Dzeko quasi mai pericoloso. Anzi, ha modo di buttarsi in avanti e correggere in rete la respinta di Alisson su Suarez per il gol del 3-0.

Umtiti 6 - Esce con energia sui portatori giallorossi, a volte pure troppa. Commette un rischioso fallo al limite su Pellegrini. Anche nella ripresa qualche leggerezza di troppo ma entra nell'azione del 2-0.

Jordi Alba 6 - Come da consuetudine si propone come riferimento offensivo in tutte le azioni. Ma è anche poco attento nel leggere il movimento del pallone sul gol della bandiera di Dzeko.

Sergi Roberto 6,5 - Non sempre pulito nell'esecuzione tecnica della giocata, si prende però i costanti applausi grazie alle sue sgroppate continue. Prestazione muscolare di alto livello la sua. (dall'83' Gomes s.v.)

Rakitic 7 - Appena ha un po' di spazio, lo attacca. Si avventa su un pallone rimasto vacante in area e va vicino al gol, con il suo destro che si stampa sul palo. Fluidifica a tutto campo fino all'ultimo.

Busquets 6,5 - Non è al meglio ma Valverde sceglie di non rinunciarci. E fa bene: se in costruzione è spesso troppo chiuso, si fa sentire in interdizione, calamitando molti palloni e chiudendo i varchi. (dal 66' Paulinho 6 - Prende il posto di Busquets e tocca dunque a lui curare la fase difensiva del centrocampo. Tutto sommato lo fa con diligenza, spingendosi anche a tratti in avanti).

Iniesta 7 - Solito ruolo da falso esterno e solita visione di gioco periferica. Ispira qualsiasi azione d'attacco dei blaugrana, forse oggi anche più di Messi. Quando lascia il campo è standing ovation. (dall'85' D. Suarez s.v.)

Messi 7 - Viene aggredito continuamente dal pacchetto arretrato della Roma e preso con almeno tre uomini alla volta. Suo comunque il primo tiro della gara. Nel secondo tempo fa ammattire la difesa della Roma.

Suarez 7 - I compagni provano a innescarlo: alla mezz'ora impegna Alisson con un gran bel diagonale. Poi mette lo zampino nell'azione del terzo gol, prima di firmare personalmente il quarto ed ultimo.