Le pagelle del Barcellona - Messi disegna calcio, Alba incontenibile

Risultato finale: Barcellona-Athletic 2-0

Ter Stegen 6 - Spettatore non pagante del match, assiste alla sfida senza nemmeno sporcare i guantoni. Pomeriggio tranquillo.

Sergi Roberto 6.5 - Non è propositivo come al solito, anche perché non c’è la necessità di spingere su tutta la fascia. In difesa se la cava molto bene contro Lekue.

Piqué 6.5 - Solita eleganza col pallone tra i piedi. Si diverte ad impostare il gioco dalle retrovie, anche perché per il resto non c’è molto da fare.

Umtiti 6 - Un po’ nervoso, litiga continuamente con Nunez quando va a saltare in area di rigore. Si becca un giallo evitabilissimo nel primo tempo.

Jordi Alba 7 - Non è un difensore, ma un vero e proprio esterno d’attacco. Anche oggi incrementa il numero di assist stagionali, servendo ad Alcacer il pallone dell’1-0. Incontenibile.

Rakitic 6 - Fa da filtro in mezzo al campo e partecipa alle manovre offensive della squadra. Si limita al minimo indispensabile.

Paulinho 6.5 - E’ l’uomo-ovunque del Barcellona in mezzo al campo: difende ed allo stesso tempo s’inserisce puntualmente in area. Sfiora anche la gioia personale, lo ferma il palo.

Coutinho 7 - Nel calcio-champagne dei blaugrana, lui partecipa molto volentieri e con costanza. Cerca sempre di farsi dare il pallone e le sue idee sono geniali. Molto pericoloso in avanti, colpisce per ben due volte la traversa. (Dall’85’ Gomes s.v.)

Dembele 6.5 - Ci mette un bel po’ ad accendersi, poi serve a Messi il pallone per costruirsi il 2-0. Corre tantissimo, anche se sotto porta conferma qualche limite: a tu per tu con Kepa si fa ipnotizzare. (Dal 60’ Iniesta 6 - Utile in fase di palleggio e per aggiungere qualità nella seconda parte della ripresa.)

Messi 7.5 - Disegna calcio, come sempre. Fa impazzire la difesa avversaria, dribbla i difensori dell’Athletic come fossero birilli e segna. Fenomenale e non è certo una novità.

Alcacer 7 - Non fa sentire l’assenza di Suarez, riuscendo a trovare la via del gol in apertura di match. Rompe il ghiaccio, fa tante sponde e gioca per la squadra. Coglie l’occasione. (Dal 75’ Vidal s.v.).