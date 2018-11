Le pagelle del Barcellona - Messi incisivo. Dembélé provvidenziale

Risultato finale: Atlético Madrid-Barcellona 1-1

ter Stegen 6 - Protegge i pali della porta blaugrana risultando incolpevole in occasione della rete avversaria.

Semedo 6 - Percorre la fascia destra svolgendo, in maniera coscienziosa, entrambe le fasi di gioco.

Piqué 6,5 - Capeggia brillantemente la difesa di Valverde risultando decisivo in diverse chiusure.

Umtiti 6 - Affianca disciplinatamente Piqué non commettendo errori in fase difensiva.

Jordi Alba 5,5 - Patisce la sortite offensive avversarie faticando a proporsi in attacco.

Sergi Roberto 6 - Interpreta intelligentemente il ruolo di mezzala uscendo anzitempo a causa di un infortunio (dal 46' Rafinha 6 - Prende il posto di Sergi Roberto giocando, in maniera disciplinata, a centrocampo).

Busquets 6 - Gestisce un cospicuo numero di palloni giocando, in maniera diligente, davanti alla difesa.

Arthur 5,5 - Non entra correttamente in partita rincorrendo, per lo più, gli avversari (dall'80' Dembélé 7,5 - Subentra ad Arthur realizzando, con un preciso sinistro rasoterra, la rete dell'1-1).

Messi 7 - Illumina la manovra blaugrana servendo a Dembélé l'assist dell'1-1.

Suárez 5 - Svaria lungo il fronte d'attacco blaugrana finendo, suo malgrado, nella morsa dei difensori avversari.

Vidal 5,5 - Lavora lungo la fascia di competenza faticando a rendersi pericoloso (dall'85' Malcom sv - Sostituisce Vidal non riuscendo, nel tempo a sua disposizione, a farsi notare).