Le pagelle del Barcellona - Piqué leader. Messi decisivo

Risultato finale: Barcellona-Valladolid 1-0

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 6 - Difende i pali della porta blaugrana non venendo chiamato neanche ad una parata.

Sergi Roberto 6,5 - Percorre regolarmente la fascia destra sopportando, in maniera proficua, la manovra offensiva blaugrana.

Piqué 7 - Guida sapientemente la retroguardia di Valverde conquistandosi, nel primo tempo, un prezioso calcio di rigore.

Vermaelen 6 - Gioca diligentemente al fianco di Piqué non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Jordi Alba 6,5 - Corre lungo la corsia di sinistra recapitando a Messi, nel primo tempo, un cross piuttosto interessante.

Carles Aleñá 6 - Veste disciplinatamente i panni dell'intermedio di centrocampo non prendendosi grosse responsabilità in fase d'impostazione (dal 76' Rakitić sv - Subentra a Carles Aleñá non riuscendo, nel tempo a sua disposizione, a farsi particolarmente notare).

Sergio Busquets 6 - Gestisce un cospicuo numero di palloni distribuendo ordinatamente il gioco in mezzo al campo.

Vidal 6 - Interpreta generoramente il ruolo di mezzala donando un pizzico di dinamismo alla mediana di Valverde.

Messi 7 - Cerca incessantemente la via del gol realizzando un calcio di rigore e fallendone un altro.

Boateng 6 - Ricopre, in maniera intelligente, il ruolo di falso centravanti cercando, e non trovando, la giocata decisiva (dal 60' Suárez 5 - Sostituisce Boateng divorandosi, suo malgrado, una copiosa quantità di palle gol).

Dembélé 5,5 - Punta timidamente l'uomo non creando grossi grattacapi alla difesa biancoviola (dal 70' Coutinho 6,5 - Prende il posto di Dembélé procurandosi, dopo un paio di splendide giocate, il secondo calcio di rigore di giornata in favore del Barça).