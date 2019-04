Le pagelle del Barcellona - Suarez decisivo. Messi illuminante

Risultato finale: Barcellona-Atlético Madrid 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ter Stegen 6 - Mantiene la propria porta inviolata facendosi trovare pronto nelle rarissime occasioni in cui è chiamato in causa.

Sergi Roberto 6 - Percorre coscienziosamente la fascia destra badando più a difendere che ad attaccare (dall'84' Semedo sv - Subentra a Sergi Roberto nel finale non riuscendo, nel tempo a sua disposizione, a farsi notare).

Piqué 6,5 - Dirige autoritariamente la difesa del Barça effettuando un paio di chiusure degne di nota.

Lenglet 6,5 - Gioca diligentemente al fianco di Piqué immolandosi, nella ripresa, sul tacco di Morata.

Jordi Alba 6,5 - Affonda un paio di volte lungo la corsia di sinistra colpendo, nel primo tempo, un clamoroso palo.

Rakitić 6 - Interpreta disciplinatamente il ruolo di mezzala non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva.

Sergio Busquets 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Arthur 6 - Lavora lungo la mediana di Valverde facendosi particolarmente apprezzare in fase di interdizione (dal 64' Malcom 6 - Sostituisce Arthur infoltendo l'attacco blaugrana).

Messi 7,5 - Regala lampi della sua immensa classe realizzando, dopo una percussione palla al piede delle sue, la rete del definitivo 2-0 blaugrana.

Suárez 7 - Lotta contro l'arcigna retroguardia dell'Atlético Madrid firmando, con un meraviglioso destro a giro, la rete dell'1-0.

Coutinho 5,5 - Fatica vistosamente a rendersi pericoloso sacrificandosi, per lo più, in fase di non possesso (dall'80' Aleñá sv - Prende il posto di Coutinho consentendo a Valverde di ritornare al 4-3-3 iniziale).