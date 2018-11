Le pagelle del Barcellona - Suárez trascinatore. Dembélé provvidenziale

Risultato finale: Rayo Vallecano-Barcellona 2-3

© foto di J.M.Colomo

ter Stegen 6,5 - Effettua un paio d'interventi degni della sua fama risultando incolpevole in occasione dei due gol subiti.

Sergi Roberto 7 - Percorre regolarmente la corsia di destra recapitando a Luis Suárez l'assist del definitivo 3-2.

Piqué 7 - Capeggia sapientemente la retroguardia blaugrana fornendo a Dembélé l'assist del 2-2.

Lenglet 5,5 - Agisce al fianco di Piqué regalando involontariamente Pozo in occasione dell'1-0 biancorosso.

Jordi Alba 7 - Domina brillantemente l'out di sinistra servendo a Luis Suárez il pallone dell'1-0 blaugrana.

Rakitić 6,5 - Gioca in maniera intermittente propiziando, con uno splendido lancio filtrante, la prima rete degli uomini di Ernesto Valverde.

Busquets 6 - Distribuisce intelligentemente il gioco in mezzo al campo conferendo grande ordine alla manovra del Barça.

Arthur 5,5 - Fatica ad entrare correttamente in partita facendosi apprezzare, per lo più, in fase di non possesso (dal 67' Vidal 6 - Sostituisce Arthur donando nuove energie alla mediana blaugrana).

Rafinha 5,5 - Salta sporadicamente l'uomo sprecando, nella ripresa, l'unica vera palla gol capitatagli (dal 52' Dembélé 7,5 - Subentra a Rafinha apponendo la propria firma sulla rete del 2-2).

Suárez L. 8,5 - Combatte contro l'intera retroguardia biancorossa rendendosi protagonista di una doppietta e colpendo un palo.

Coutinho 5 - Disputa una prestazione a dir poco anonima risultando decisamente sterile dal punto di vista offensivo (dal 67' Munir 6 - Prende il posto di uno spento Coutinho regalando qualche giocata degna di nota).