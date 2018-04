Le pagelle del Barcellona - Tris Messi, bene Suarez

Risultato finale: Deportivo-Barcellona 2-4

© foto di J.M.Colomo

Ter Stegen 6 - Qualche amnesia, ma per il resto non commette errori marchiani.

Semedo 6 - Sempre attento e ordinato. Non si ricordano errori vistosi in fase difensiva.

Piqué 6.5 - Emre Colak e Borja Valle gli creano qualche fastidio, ma lui ne esce da campione.

Umititi 6.5 - Compie una gara attenta e diligente senza particolari sussulti offensivi. Diversi interventi vigorosi.

Jordi Alba 6 - Mette in campo la solita corsa e personalità. Si assesta nella ripresa.

Coutinho 6.5 - Splendido il gol del vantaggio catalano. Poi gioca a strappi, ma è diligente in ruolo non suo. (Dal 74' Paulinho s.v. )

Rakitic 6 Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. (Dal 87' Iniesta s.v. )

Busquets 6 - Tanto vigore in mezzo al campo, le dà e le prende, il solito buon match.

Dembelé 6 - Un paio di sortite (suo l'assist per Coutinho) e niente più nel primo tempo. Qualcosa in più nella ripresa, ma non basta. Si dimostra ancora a corrente alternata. (Dal 69' D. Suarez 6 - Buon spezzone di gara.)

Messi 8 - Tre gol per mettere il proprio timbro al titolo del Barcellona. Si conferma marcatore implacabile. Gli aggettivi non bastano più.

L. Suarez -7.5 Gli manca il gol, ma mette a referto tre assist. Con Messi forma una coppia straordinaria.