Le pagelle del Barcellona - Una debacle, si salvano solo Messi e Vidal

Risultato finale: Barcellona-Betis 3-4

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ter Stegen 4 - Come le reti incassate. Serataccia per lui, colpevole sul terzo gol del Betis a causa di una vera e propria paperona. Non è tranquillo e si è visto.

Sergi Roberto 5 - In difesa soffre maledettamente le discese ed il lavoro di Junior Firpo, che vince tutti i duelli nell’uno contro uno come in occasione del gol. Nella metà campo avversaria, invece, non si nota.

Piqué 5 - Sbanda paurosamente nella propria area di rigore, non è precisissimo. Concede tanti varchi agli avversari che, alle prime occasioni, puniscono. Bocciato, come al resto dei compagni di reparto.

Lenglet 5 - Nel primo tempo è suo l’unico brivido creato dalle parti di Pau Lopez che, con un autentico miracolo, gli nega la gioia del gol. In difesa, però, anche lui è troppo sbadato.

Jordi Alba 5 - Nel primo tempo, a parte un paio di volte, non riesce mai ad andare al cross per gli attaccanti. E questa è sicuramente una novità. Meglio nella ripresa, in cui conquista anche il penalty, ma è parecchio impreciso.

Busquets 5 - Solo tocchi corti, azzarda poco la giocata e si vede. In mediana, inoltre, non fa il suo solito lavoro da frangiflutti. Nel secondo tempo s’innervosisce, riceve un giallo evitabile e Valverde lo sostituisce. (Dal 70’ Alena 5.5 - Si presenta con un bel tiro dalla distanza, ma ha poco tempo per provare a cambiare le sorti della gara.)

Rakitic 4.5 - Troppo lento e compassato, a volte svogliato. Non gioca una grande partita, anzi. E l’espulsione maturata nella ripresa è la conferma, salterà l’Atletico Madrid.

Arthur 5.5 - Meno preciso rispetto al solito anche se, rispetto ad uno stanco Busquets e ad un appannato Rakitic, prova almeno a cucire un minimo di gioco che possa portare a concludere a rete. (Dal 46’ Vidal 7 - Entra benissimo in partita, uno dei pochi a raccogliere applausi: lotta solo in mezzo al campo, un assist ed un gol.)

Malcom 5 - Parte a mille, mettendo sottosopra la retroguardia dl Betis. Poi, col passare dei minuti, abbassa i giri del motore e sparisce dai radar. Impalpabile. (Dal 57’ Munir 5 - Tornasse indietro, probabilmente Valverde non farebbe questo cambio. L’ex Valencia non si nota.)

Messi 7.5 - Nel primo tempo fatica, anche a causa dei vari impegni saltati per il problema al braccio. Nella ripresa prende per mano la squadra, segna due gol e prova a ribaltare un incontro. Non si può pensare, però, di affidarsi solo ai suoi piedi.

Suarez 5 - Premiato come miglior giocatore del mese prima dell’incontro, in campo non sembra in grandissima giornata. Ha poche occasioni per colpire e se le divora.