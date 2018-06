Le pagelle del Bari - Micai il migliore, Henderson impreciso

Risultato finale: Cittadella-Bari 2-2 (d.t.s)

© foto di Federico Gaetano

Micai 7 - Nel primo tempo non è chiamato agli straordinari, anche se tira un profondo sospiro di sollievo quando vede uscire fuori di poco il pallone calciato da Bartolomei. Nella ripresa è super su Kouame e Iori, così come su Strizzolo nel finale. Il migliore dei suoi.

Sabelli 5.5 - Fosse entrato quel tiro di esterno dall’interno dell’area dopo uno splendido triangolo con Nené, forse avremmo assistito a tutt’altra partita. In difesa se la cava benino contro Schenetti, ma è ingenuo quando causa la punizione dell’1-1. (Dal 63’ Cissé 5.5 - Qualche buono spunto, ma sotto porta non riesce mai a rendersi pericoloso.)

Marrone 6.5 - Tiene gli occhi ben aperti su un osso duro come Kouamé, che in velocità è secondo davvero a pochi. E tutto sommato sforna una convincente prestazione.

Gyomber 5.5 - Lui, invece, si occupa principalmente di Vido e lo neutralizza. Mette sempre una pezza in area di rigore, leader difensivo di Grosso. Poi perde la serenità nella seconda parte della ripresa e viene anche espulso.

Balkovec 6 - Pronti-via e si rende pericoloso con un bel calcio di punizione. In difesa non ha moltissimo da fare e per questo spesso si spinge in avanti.

Henderson 5 - Qualche pallone perso di troppo e soprattutto non da lui. Un piccolo (e strano) passo indietro per lo scozzese, che ha sicuramente fatto di meglio nel corso della seconda parte di stagione.

Basha 6 - E’ il perno del Bari, quello a cui ruota tutto attorno: recupera e imposta, dà qualità e quantità in mezzo al campo.

Tello 5.5 - Ancora qualche ingenuità che rischia di pagar caro con passaggi orizzontali a volte inspiegabili. Prova a farsi vedere dai compagni e a dare un po’ di velocità alla manovra.

Iocolano 6 - La maglia da titolare, forse arrivata anche un po’ a sorpresa, lo rivitalizza e nei primi minuti è una spina nel fianco della difesa del Cittadella. Non è costante nei minuti in cui è in campo, ma si fa apprezzare. (Dal 63’ Brienza 5 - Quasi un’ora in campo, ma si vede davvero poco. Poi chiude con un cartellino rosso non da lui.)

Galano 6.5 - Nel primo tempo va per ben due volte vicino al gol, ma trova sulla sua strada un attento Alfonso. Garantisce qualità ed imprevedibilità negli ultimi trenta metri e trova anche il gol dell’illusorio vantaggio. (Dal 75’ Floro Flores 6 - Nel secondo tempo supplementare fa due volte vicino al gol, ma è sfortunato e poco preciso).

Nené 7 - Si muove tanto e da “falso nove”, sempre alla ricerca degli spazi giusti. Apre varchi ai compagni, li serve con filtranti interessanti e propizia la rete del 2-2. Si dà da fare.