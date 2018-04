Le pagelle del Bari - Nené in gol, steccano Improta e Tello

Risultato finale: Foggia-Bari 1-1

© foto di Federico Gaetano

Micai 6 - Il Foggia sfiora più volte il gol nel primo tempo, ma tutto sommato lui non è chiamato a compiere grandi parate. Ordinaria amministrazione.

Sabelli 6 - Si propone raramente nella metà campo avversaria, non riuscendo quasi mai ad arrivare sul fondo. In difesa, contro Kragl, se la cava più che bene.

Gyomber 5.5 - Sfortunato quando, nel tentativo di anticipare Nicastro, infila il pallone nella propria porta. Si riscatta parzialmente nel corso della partita con un paio di interventi.

Marrone 6 - Un po’ di fatica nell’impostare il gioco dalle retrovie, spesso si lascia sorprendere dai movimenti degli attaccanti avversari. Provvidenziale nella ripresa nell'anticipo su Nicastro.

Balkovec 5.5 - Anche lui, come Sabelli sull’altra corsia del campo, si limita principalmente a svolgere compiti difensivi. Concede qualcosa di troppo a Zambelli, che propizia la rete del momentaneo 1-0.

Basha 6.5 - Non è al top della condizione e si nota, ma gioca comunque un'ottima partita in fase di contenimento. Non abbandona mai il suo posto avanti la difesa.

Tello 5 - Tanti, anzi tantissimi, errori di precisione: sbaglia un’infinità di passaggi in mezzo al campo e spesso si ritrova a rincorrere gli avversari. Derby da dimenticare.

Iocolano 5.5 - Buon approccio alla gara, è il primo a tentare la soluzione in porta dopo appena due minuti. Dà vivacità a centrocampo, ma nella ripresa sparisce un po' dal vivo del gioco. (Dal 77’ Busellato s.v.)

Galano 5.5 - Un paio di tiri a giro verso il secondo palo, uno di questi molto pericoloso, e nulla più. Il ritorno nella sua Foggia non è da protagonista. (Dall’84’ Cissé s.v.)

Improta 5 - Riceve pochissimi palloni in profondità e fatica ad entrare nel vivo della partita. Anche perché Zambelli e Calabresi non lo perdono di vista un secondo.

Nené 6.5 - Un vero e proprio falso nove, che cerca sempre di non rimanere statico in avanti. Nel primo tempo, inoltre, realizza la rete dell’1-1 che riapre i giochi sfruttando l’errore di Guarna. (Dall’83’ Floro Flores s.v.)