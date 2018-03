Le pagelle del Bayern Monaco - Thiago la sblocca, Rafinha propositivo

Risultato finale: Besiktas-Bayern Monaco 1-3

© foto di Imago/Image Sport

Ulreich 6 - Ordinaria amministrazione nel sostituire Neuer e può nulla sulla rete della bandierina siglata da Vagner Love.

Rafinha 6.5 - Copre le spalle a Muller e si propone di continuo con sovrapposizioni che aprono varchi al tedesco. Attento in fase difensiva e col suo cross propizia l’autogol di Gonul.

Boateng 6.5 - Non commette particolari sbavature, sempre concentrato e sa come rendersi pericoloso anche in area avversaria coi suoi centimetri.

Hummels 6 - Imposta dalle retrovie e marca Vagner Love impedendogli di rendersi pericoloso, almeno nel primo tempo, prima della sua uscita dalla partita. Dal 46’ Sule 6 -

Alaba 6.5 - Esterno aggiunto a sinistra, sprinta sulla corsia dove s’alterna a Ribery per arrivare sul fondo e per aiutare la squadra nel fraseggio. Suo l’assist per la rete di Wagner.

Thiago Alcantara 6.5 - Mezz’ora di tecnica, inserimenti senza palla e gol che vale il vantaggio. Si arrende ad un infortunio. Dal 35’ James Rodriguez 6 -

Martinez 6 - Ordinato e pulito in mediana, staziona a ridosso dei centrali garantendo la solita copertura difensiva. Lesto e preciso in fase di impostazione.

Vidal 6 - Sempre nel vivo del gioco e pronto a colpire inserendosi senza palla. Sfiora il gol dopo pochi minuti ed entra nell’azione del gol di Thiago cambiando gioco per Muller.

Muller 6.5 - Sempre propositivo sulla corsia destra, ripiega in difesa e riparte col solito dinamismo unito a qualità evidenti. Pennella per la rete del vantaggio di Thiago.

Lewandowski 6 - Meno ispirato del solito, giostra la manovra con la solita tecnica e prova a rendersi pericoloso, pur senza riuscirci. Dal 69’ Wagner 6.5 - Oltre venti minuti in campo per il suo debutto in Champions League con gol nel finale.

Ribery 6 - Spina nel fianco per la difesa avversaria, con la sua tecnica disorienta gli avversari e fa correre Alaba sulla sinistra per il tris di Wagner.