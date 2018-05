Le pagelle del Bayern Monaco - Ulreich rivedibile. Positivo Lewandoski

Risultato finale: Bayern Monaco-Eintracht 1-3

© foto di Imago/Image Sport

Ulreich 4,5 - Subisce colpevolmente tre reti mostrando evidenti responsabilità in occasione delle ultime due.

Kimmich 6,5 - Percorre regolarmente la fascia destra recapitando a Lewandoski l'assist decisivo.

Süle 5,5 - Patisce la velocità di Rebić faticando vistosamente a stargli dietro.

Hummels 6 - Compensa alcune amnesie difensive colpendo, nella ripresa, una clamorosa traversa.

Alaba 5,5 - Controlla la corsia di sinistra pensando, ben poco, alla fase difensiva.

Thiago Alcântara 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala cercando, e non trovando, la giocata giusta (dal 64' Tolisso 5,5 - Subentra a Thiago Alcântara non sfruttando adeguatamente una clamorosa palla gol).

Javi Martínez 5,5 - Fatica ad entrare correttamente in partita correndo, nella maggior parte dei casi, dietro agli avversari.

James Rodríguez 6 - Conferisce qualità alla mediana del Bayern facendosi apprezzare da palla inattiva e da calcio piazzato.

Müller 6,5 - Cerca incessantemente la via del gol non trovandola immeritatamente (dal 70' Coman 5,5 - Sostituisce Müller non apportando vivacità alla manovra offensiva del Bayern).

Lewandowski 7 - Capitalizza le poche palle ricevute firmando una rete e colpendo una traversa.

Ribéry 5,5 - Punta sporadicamente l'uomo tenendoci nascosta, per lunghi tratti della gara, la sua classe (dall'87 Wagner sv - Prende il posto di Ribéry nel finale non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).