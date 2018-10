Le pagelle del Belgio U21 - Amuzu a segno, generoso Leya

Risultato finale: Italia U21-Belgio U21 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Wolf 6 - Attento tra i pali, respinge con sicurezza i tiri degli azzurrini.

Cools 6 - Poco spinta sulla fascia, ma tiene la posizione e poche volte va in difficoltà. (Dal 62' Vanlerberghe 6 - Spezzone di gara senza macchie)

Vanheusden 6 - Prestazione sufficiente per il centrale. Sbaglia pochissimo in fase di marcatura.

Faes 6 Si integra bene con il compagno di reparto. Tiene botta alle azione offensive degli azzurrini. (Dal 46' Wouters 6 - Ripresa tranquilla, non deve compiere interventi complicati)

De Norre 6 Sufficiente primo tempo in fase di spinta. Senza macchie in fase di ripiegamento. (Dal 46' Bushiri 6 - Sulla fascia deve fronteggiare gli azzurrini più pericolosi, non commette errori gravi )

De Sart 5.5 - Frazione di gioco senza infamia e senza lode. (Dal 46' Schryvers 6 - Qualche iniziativa interessante in mezzo al capo)

Schrijvers 6 - Lotta e detta i ritmi dell'azione nel primo tempo. (Dal 46' Omeonga 6 - Ripresa interessante, va anche al tiro.)

Heynen 5.5 Corre e difende, ma non sempre nel modo giusto. (Dal 46' Dimata 6 - Ripresa ordinata, pochi errori in entrambe le fasi.)

Lukebakio 6 - Si muove con eleganza e velocità. Alle volte è troppo precipitoso, ma è generoso fino a quando rimane in campo. (Dal 46' Bournauw 6 - )

Leya 6 - Ci prova, ma sbatte contro i difensori italiani. (Dal 62' Amuzu 6.5 - Spezzone di gara di spessore, coronato dal gol)

Ngoi 6 - Arrembante nella prima parte con più di una sgasata insidiosa.