Le pagelle del Belgio U21 - Mbenza deleterio. Si salva Verschaeren

Risultato finale: Belgio U21-Italia U21 1-3

De Wolf 6 - Prima il brivido per l'uscita tardiva su un corner azzurro, poi incassa il gol di Barella. Sul quale però non ha colpe: fa il massimo, respingendo con un buon riflesso il primo tentativo del centrocampista. Nessuna responsabilità nemmeno sulle altre due reti, doppio intervento decisivo al sessantaseiesimo.

Cools 4,5 - Subito in bambola nel duello con Pezzella. Rischia la sanzione per un intervento in ritardo su Pellegrini, che l'aveva eluso con una bella finta di corpo. Dopo l'intervallo si fa trascinare dalla frustrazione e rimedia un giallo per un falo evitabile su Cutrone.

Bornauw 5,5 - In compartecipazione con Bushiri si perde Cutrone, che fa due a zero. Se la difesa non capitola in molte circostanze il merito è suo: la personalità non manca, così come qualche buon lampo.

Bushiri 5 - Sul gol di Cutrone spartisce le responsabilità con Bornauw, anche se la sensazione è che spettasse a lui accorciare sull'attaccante del Milan. Lascia troppo spazio a Chiesa, che rientra sul destro e firma il tris.

Cobbaut 5 - Quasi un corpo estraneo sulla sinistra. Appoggio insufficiente e poco proficuo alla costruzione dei compagni, in fase difensiva non brilla e sbaglia alcune letture.

Oméonga 5 - Di certo non una gran cartolina per il Genoa, ancora detentore del suo cartellino. Apporto piatto a metà campo, non trova mai il giusto inserimento ed è assorbito dal centrocampo opposto. (Dal 58' Verschaeren 7 - Un cioccolatino il destro a giro che vale il gol della bandiera per il Belgio).

Schrijvers 5,5 - Ai limiti dell'inoffensività quando cerca l'affondo, in linea con il resto della squadra. Tatticamente però compie qualche buon movimento e di rado è mal posizionato. Anche se, per il resto, è evanescente.

Heynen 5 - Veste i panni dell'incontrista e prova ad inibire la pressione azzurra con esiti non sempre positivi. Qualche responsabilità sul centro di Barella: prima perde il duello aereo con Pellegrini, poi non controlla sulla ribattuta di De Wolf, spalancando le porte al sinistro fatale del cagliaritano.

Bastien 4,5 - Tra i più in ombra nella prima metà. In transizione non va oltre la giocata elementare e non contribuisce ad una maggiore fluidità in fase d'attacco. In ritardo su Barella in occasione della prima vera occasione per gli Azzurrini. (Dal 59' Mangala 5,5 - Ammonizione lampo dopo l'ingresso, poi più nulla).

Lukebakio 5 - L'unica occasione concreta del primo tempo porta la sua firma: sorprende alle spalle la linea dell'Italia e arma il mancino, trovando l'opposizione di Meret. Poi però patisce l'isolamento imposto dai compagni e non ha la lucidità per trattenere qualche pallone in più, forzando indebitamente la giocata in più di una circostanza.

Saelemaekers 5 - L'insistenza a sinistra di Pezzella impone un supporto costante a Cools, che tradisce più di un'incertezza. Nemmeno lui, però, brilla in opposizione: vedasi ad esempio la facilità con cui nella prima metà si perde proprio il laterale del Genoa, che serve un pallone d'oro a Barella. (Dal 74' Mbenza 4 - Deleterio: in quindici minuti rimedia due gialli e finisce anzitempo la sua partita).