Le pagelle del Benevento - Bene Buonaiuto, delude Asencio

Risultato finale: Cosenza-Benevento 0-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Montipò 6.5 - Bravo su Dermaku, in generale dà una sensazione di sicurezza al reparto

Letizia 6 - Tiene botta alle offensive del Cosenza. Buona prova in fase difensiva. Poco in quella offensiva.

Antei 6.5 - In fase di marcatura è attento e contiene senza affanno gli attaccanti calabresi.

Billong 6.5 - La sua prestazione sale di ritmo con il passare dei minuti. Infaticabile in mezzo alla difesa.

Di Chiara 6 - Attacca appena può anche in posizione non propria. Cala nella ripresa.

Tello 6 - Inizia bene, poi improvvisamente si spegne e non si riprende più.

Bandinelli 6 - Non c'è il cambio di passo nella manovra. Potrebbe far di più, ma non basta.

Buonaiuto 6.5 - Il migliore della squadra campana. Sfiora il gol, dà qualità in entrambe le fasi. (Dall'83' Del Pinto s.v. - ).

Improta 6 - Sempre molto vispo sul fronte d'attacco. Appena può cerca la conclusione.

Coda 6 - Si sbatte, bravo nel lavoro di sponda, poco spazio al tiro.

Asencio 5 - Dal suo talento ci si attendeva di più. Anche per lui non è serata. (Dal 58' Ricci 5.5 - Poco brio in avanti).