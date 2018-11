Le pagelle del Benevento - Billong attento, Coda non basta

Risultato finale: Benevento - Ascoli 1-2

© foto di Federico De Luca

Puggioni 6 - In alcuni rinvii spazientisce il pubblico. Poco può sui gol.

Gyamfi 5.5 - Spinge appena può sulla fascia. Ci prova ancora in fase offensiva, ma non è fortunato.

Volta 5 - Causa l'autogol dell'1-1, poi entra in una spirale negativa. Sorpreso anche sul gol di Ninkovic.

Billong 6 - Primo tempo sufficiente. Nella ripresa si fa notare per più di un recupero notevole. Il migliore del pacchetto difensivo.

Letizia 5.5 - Non convince in fase di spinta. Poca tranquillità in quella di non possesso.

Tello 5.5 - Ci prova, ma non è sempre puntuale nelle conclusioni. In ombra nella ripresa.

Viola 5.5 - Spinge nella prima parte di gara. Cala nella ripresa non dando il giusto appoggio alla manovra.

Nocerino 5.5 - Fa girare il pallone, ma non è sempre lucido in fase di rilancio. Dura poco, dopo un'ora esce per scelta tecnica. (Dal 62' Asensio 6 - Il più pericoloso nella seconda parte.)

Insigne 5.5 - Inizia bene con più di un'occasione pericolosa. Poi cala d'intensità. (Dal 62' Ricci 5.5 - Solo confusionario in fase offensiva).

Coda 6 - Pronti, via e va subito a segno. Poi pochi palloni giocabili.

Buonaiuto 5.5 - Anche lui inizia bene, poi però fa troppo a sprazzi ben marcato dalla difesa dell'Ascoli. (Dal 71' Improta 5.5 - Non lascia il segno).