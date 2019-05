Le pagelle del Benevento - Coda spreca troppo, bene Tello

Risultato finale: Crotone-Benevento 1-0

Montipò 5.5 - Si lascia beffare soltanto da Simy in una partita dal rendimento positivo.

Gyamfi 5.5 - Non particolarmente brillante, si sgancia poco in avanti e si limita al compitino.

Volta 6 - Abile sul gioco aereo, concede poco nelle retrovie e cosi gli avversari sbloccano su palla inattiva.

Caldirola 5 - Ingenuamente si lascia beffare da Simy, marcatura larga e l'attaccante avversario buca la porta sannita.

Letizia 6 - Lascia partire cross interessanti, ma i compagni non sfruttano quando chiamati in causa.

Tello 6.5 - Gran lavoro in fase di interdizione, non si risparmia e si mette in mostra con un paio di interventi difensivi importanti. (Dal 70' Buonaiuto 6 - Entra in campo e si mette al servizio dei compagni in entrambe le fasi di gioco).

Viola 6 - Lavoro nelle retrovie, attivo in fase offensiva e conclusioni da fuori. Ma tutto questo non basta.

Bandinelli 5.5 - Un paio di conclusioni da fuori nel primo tempo, poi nella ripresa cala d'intensità.

Ricci 5.5 - Si muove bene tra le linee ma crea troppo poco per i compagni. (Dal 60' Vokic 6 - Arriva vicino al gol con una conclusione a rientrare che Cordaz respinge).

Coda 5 - Tante occasioni sprecate, alcune anche ghiotte. Manca di lucidità e freddezza sotto porta.

Armenteros 5.5 - Un paio di giocate da applausi con le quali manda in confusione gli avversari, non si rende però concreto sotto porta. (Dal 79' Insigne sv).