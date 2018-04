Le pagelle del Benevento - Diabaté imponente. Viola, che ingenuità

Risultato finale: Benevento - Juventus 2-4

© foto di Federico De Luca

Puggioni 6 - Può solamente guardare la traiettoria a giro dipinta da Dybala. Altre due volte contro l'argentino, ma anche su rigore è spiazzato entrambe le volte. Anche sulla magia di D. Costa si inchina.

Sagna 5,5 - Non ha la gamba dei tempi migliori, com'è anche logico che sia, ma quando ha spazio per avanzare offre anche discreti cross. Il punto è che adotta un'interpretazione piuttosto timida.

Djimsiti 5 - Falcia Pjanic, che aveva appena saltato Viola, in piena area e concede il rigore che porta la Juve di nuovo avanti. Un errore dovuto alla troppa aggressività e che macchia la sua prova.

Tosca 6 - Il centrale rumeno anche oggi è tra i migliori della sua squadra. Non concede nulla ad un marcantonio quale Mandzukic, che trova pane per i suoi denti quando capita dalle sue parti.

Venuti 5,5 - Distanze errate su Cuadrado in occasione del primo gol, si fa però perdonare con la generosa avanzata che porta al gol dell'1-1. Buona ripresa ma si arrende, dribblato secco, sul poker di D. Costa.

Sandro 6 - Il capitano tiene botta onorevolmente per gli ottanta minuti della sua partita. Si preoccupa soprattutto di interdire, e lo fa con discreta efficacia, concedendo meno possibile agli attacchi juventini. (dall'81' Del Pinto s.v.)

Viola 4,5 - Accorcia in ritardo su Dybala, permettendogli di inventare con calma la traiettoria del vantaggio bianconero. Poi però offre un buon corner per il pari aereo di Diabaté. Ma sciupa tutto col fallo in area su Higuain.

Brignola 6 - Di fatto lavora a tutta fascia, mettendo spesso la sua velocità a servizio della sua difesa. Là davanti non è sempre incisivo al massimo ma il suo spunto si rivela comunque utile. (dal 63' Cataldi 5,5 - Entra con i suoi in un ottimo momento, ma non ci si ricorda di un ingresso incisivo. Si limita a dare un po' d'ordine lì nel mezzo ma non è neanche il compitino).

Guilherme 6 - Reattivo nel buttarsi sulla respinta miracolosa di Szczesny e servire l'assist per il primo gol di Diabaté. Molto meno preciso nel resto della sua prova, comunque giudicabile sufficiente.

Djuricic 6,5 - I suoi strappi in avanti con la palla al piede non sono mai di facile lettura. Entra nell'azione del pari con la sberla da fuori che chiama Szczesny al miracolo. Tra i migliori, e più pericolosi, dei suoi.

Diabaté 8 - Ha uno strapotere fisico su qualsiasi avversario. Lotta con vigore e si tuffa sul cross di Guilherme, segnando l'1-1. Nella ripresa prende l'ascensore da corner ed insacca anche il 2-2. (dal 70' Iemmello 5,5 - Avrebbe modo anche lui di iscriversi al tabellino dei marcatori ma è fermato dalla coraggiosa uscita a terra di Szczesny, che gli mura il tentativo. Poi non ne ha altri).