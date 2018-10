Le pagelle del Benfica - Vlachodimos e Semedo svettano su tuti

MAROTTA FRA MILAN, INTER E FIGC. LA JUVE INTANTO PENSA AL FUTURO. GENOA, SCATTA LA CORSA A PIATEK E INTANTO TORNA VELOSO. ROMA-KARSDORP ARIA D'ADDIO. LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA Dopo l'addio alla Juventus per Beppe Marotta potrebbe esserci un futuro a Milano. Il...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Ottobre

PSG, Tuchel: "Neymar non è al top ma resta comunque decisivo"

Man United-Valencia, gara iniziata in ritardo per colpa... del traffico

WBA, il centrocampista Bakary Sako firma per una stagione

Chelsea, Drinkwater out dai piani di Sarri: il giocatore però non ha fretta

Roma, Dzeko: "Contento per la tripletta. Il ritiro ci ha fatto bene"

Man Utd, Mourinho: "Le parole di Scholes non m'interessano"

Albania, i convocati di Panucci: 9 gli italiani. Prima chiamata per Vrioni

CSKA, Goncharenko: "All'intervallo giocatori increduli per il vantaggio"

Rafa Silva 6.5 - Per un tempo crea più di un pericolo. Meno arrembante nella ripresa, ma prova positiva ( Dal 83' Cervi s.v. )

Salvio 6 - Spinge sulla fascia con alterne fortune. Deve lasciare il campo per scelta tecnica. ( Dal 46 Lema 6 - Spezzone di gara ordinato, senza sbavature. )

Gedson Fernandes 6 Si dà da fare in mezzo al campo, però non sempre riesce dare i giusti ritmi alla manovra offensiva.

Pizzi 6 - Si destreggia bene in mediana, ma alle volte si specchia troppo. ( Dal 61' Semedo 7.5 - Si inventa il gol della serata. Una rete pesantissima. Ingresso decisivo.)

Ruben Dias 4 - Sconsiderato. Intervento pericoloso su Ponce a fine primo tempo e giusta espulsione. Per poco non rovinava l'impresa ai compagni.

Almeida 6.5 - Stantuffo per più di un'ora di gioco. Cala un po' nel finale.

Vlachodimos 7 - La parata su Klonaridis a metà ripresa vale come un gol. Uno dei migliori in campo.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy