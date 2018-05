Le pagelle del Betis - Joaquin sottotono, Fabian ci prova fino all'ultimo

Risultato finale: Athletic Bilbao-Betis 2-0

Lopez 6.5 - Non si fa cogliere di sorpresa e respinge tutte le occasioni create dai padroni di casa. Quando non ci arriva lui c’è la traversa a fare da protagonista, colpita prima da Williams e poi da Rico. Nel finale cade sotto i colpi di Muniain ed Aduriz, ma non è colpevole.

Tello 5 - Non è il suo ruolo ideale ed è chiaro a tutti: fatica tantissimo nel contenere Saborit, il quale trova sempre terreno fertile per far male alla difesa avversaria.

Amat 5.5 - In alcune circostanze si ritrova fuori posizione e costretto ad inseguire gli attaccanti avversari: per sua fortuna, però, questi non ne approfittano. Perde di vista Muniain in occasione dell'1-0.

Bartra 6 - Guida con esperienza e personalità il pacchetto arretrato biancoverde, che mantiene per lunghi tratti di gara la rotta grazie ai suoi provvidenziali interventi difensivi.

Junior 6 - Buon avvio, poi esce dopo venti minuti a causa di un guaio muscolare. (Dal 20’ Camarasa 5 - Non entra benissimo in partita, anzi. Dovrebbe accendere la luce negli ultimi trenta metri, ma non ci riesce.)

Durmisi 5.5 - Meno propositivo rispetto al solito, anche se accompagna costantemente la manovra offensiva. Dietro rischia un bel po’ contro Williams e Lekue.

Fabian 6.5 - Nel primo tempo, dopo un buon intervento difensivo, rischia la frittata sparando addosso a Mikel il pallone del possibile 1-0. E’ l’unica sbavatura di una partita sostanzialmente tranquilla ed in cui sfiora il gol nel finale.

Javi Garcia 6 - Tiene la propria posizione avanti la difesa, sbarra le vie centrali del campo agli avversari e conquista un buon numero di palloni.

Joaquin 5.5 - Non brillantissimo col pallone tra i piedi: sbaglia diverse imbucate e non riesce a prendere per mano la squadra. Nella ripresa non si nota e Setien lo toglie dal campo. (Dal 75’ Boudebouz s.v.)

Sanabria 5 - Gira a vuoto tra i tre difensori dell’Athletic Bilbao: viene sempre anticipato da Yeray e Martinez, tocca pochissimi palloni. (Dal 64’ Castro 5.5 - Non riesce proprio ad entrare in partita.)

Loren 5 - Copia e incolla del giudizio riservato a Sanabria. Non riesce a sfondare e calciare verso la porta difesa da Kepa, non fa mai salire il baricentro della squadra. Impalpabile.