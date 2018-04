Le pagelle del Betis - Joaquin travolgente, Moron match winner

Risultato finale: Girona-Betis 0-1

Giménez 6 - Si prende un rischio clamoroso sullo sciagurato sombrero in avvio: ringrazia la zampata di Mandi. Mette i guanti sulla sassata di Granell, trafitto da Stuani e Juanpe, entrambi in offside.

Barragan 6 - Diligente e prudente: inespresse le doti in incursione, compensa con il lavoro efficace in copertura. Mojica lo insidia, ma l'ex Valencia raramente concede il fondo al colombiano.

Bartra 6,5 - Vince ai punti il duello personale con Portu. Lo spagnolo non demorde e lo fa ammonire nel finale. Qualche disimpegno al limite, ma è spesso lui ad avere ragione: scivolate pulite e ben eseguite.

Mandi 6,5 - Follia dopo cinque minuti: si fa scippare palla nella propria area, per sua fortuna Portu non graffia. Provvidenziale il salvataggio sulla linea sul destro a porta sguarnita di Stuani.

Firpo 6 - Pronto ad attaccare i corridoi che si aprono a sinistra. Precisione carente: un liscio da posizione ghiotta nelle battute iniziali, poi un mancino che s'impenna. Un buon tocco a rimorchio per Sergio Leon, che non ne approfitta.

Fabian Ruiz 6 - È il collante tra mediana e attacco nella prima frazione: sa far male con le sue sgroppate, anche se sbaglia qualche scelta nei momenti decisivi. Buona presenza nelle due fasi.

Javi Garcia 6 - I suoi movimenti la chiave tattica della gara: mediano di rottura quando è il Betis a palleggiare, terzo centrale in fase di non possesso. Qualche buon intercetto e zero cali di tensione.

Guardado 6 - Estrae dal cilindro alcune sventagliate degne del miglior Guardado, pur prendendosi qualche pausa. Commette però pochi errori, e contribuisce alla fluidità della costruzione andalusa.

Joaquin 7 - L'avvio è sonnecchiante, poi si scuote e spacca la partita con l'incredibile coast-to-coast che impacchetta il vantaggio di Moron. Travolgente, e decisivo. (Dall'83' Campbell s.v.).

Sergio Leon 5,5 - Zero sussulti, anzi uno, timido: apre il piattone su invito di Junior Firpo, spedendo a lato. Tante sgasate a vuoto, poi il cambio: esce scuro in volto, quasi a sugellare una serata con poche luci e tante ombre. (Dal 63' Tello 6 - Entra subito in partita).

Moron 7 - Sigla il gol-vittoria, fulminando con freddezza Bounou. Non solo: è eccellente il lavoro di sponda, soprattutto nella prima frazione. Lieve calo nella ripresa, che induce Setién a richiamarlo in panchina. (Dal 74' Sanabria 6 - Rientra dopo una lunga assenza. Bentornato).