Le pagelle del Betis - Lo Celso ancora in gol, Bartra insuperabile

Risultato finale: Betis-Milan 1-1

Pau Lopez 6 - Viene raramente chiamato in causa dagli avversari, lui risponde comunque presente. Poteva fare sicuramente qualcosina in più sulla traiettoria beffarda di Suso.

Mandi 6.5 - Serata piuttosto tranquilla per lui, che non ha granché da fare. Non perde mai di vista gli avversari, se la cava benone.

Feddal 6.5 - Gioca praticamente attaccato a Cutrone, non consentendogli di fare ciò che vorrebbe. A volte esagera nel pressing, con interventi al limite della regolarità.

Bartra 7 - Un vero e proprio muro invalicabile per il Milan. Ogni volta che Suso lo punta, ci sbatte addosso. Sta tornando ad alti livelli ed anche questa sera lo ha dimostrato.

Tello 6 - Molto meno “difensivo” rispetto a Barragan e il copione della gara lo facilita. Tiene il piede costantemente premuto sull’acceleratore, offre sempre soluzioni per i compagni. Nel finale si divora il 2-1.

Canales 6 - Bene nel palleggio, sbaglia pochissimi passaggi. Quando può tira il fiato perché nel prossimo weekend c’è il Barcellona e lui non vuole rinunciarci.

W. Carvalho 6.5 - Solita gran partita di qualità e quantità per il colosso portoghese, che non lascia varchi per vie centrali agli avversari e si propone sempre per smistare palloni per tutto il campo.

Lo Celso 7 - Dopo il fantastico gol nel match d’andata, si ripete con un bel tiro dall’interno dell’area di rigore. Ha un altro passo rispetto al resto dei compagni e si vede, un talento cristallino in grado di mandare nel panico Bakayoko e Kessie.

Firpo 6.5 - Fa avanti e indietro sulla fascia senza mai tirare il fiato, se il Real Madrid lo ha puntato per prendere il posto di Marcelo un motivo ci sarà. Suo l’assist per il gol di Lo Celso, continua spina nel fianco di Borini e Musacchio.

Joaquin 6 - Ha tanta voglia di fare e dimostrare: a volte esagera nelle giocate, ma tutto sommato anche contro il Milan fa vedere tutte le sue qualità. Cala vistosamente nella ripresa, anche perché non al top della condizione. (Dal 67’ Guardado 6 - Porta freschezza e fisicità in mezzo al campo nel momento di massima pressione rossonera.)

Sanabria 6 - Da pochi passi si divora incredibilmente la rete del possibile 2-0 nel primo tempo. Per il resto non ha grandi occasioni per lasciare il segno, ma fa tanto lavoro sporco per le incursioni degli avversari. (Dal 75’ Loren s.v.)