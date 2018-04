Le pagelle del Betis - Tello sfortunato, Mandi decisivo

Risultato finale: Atlético Madrid-Betis 0-0

© foto di Federico De Luca

Giménez 6 - Smanaccia bene sull'esterno volante di Torres, ma il gioco era già fermo. Lo spagnolo lo fulmina con uno scavetto, ringrazia Mandi, che sventa in extremis. Guaio muscolare rimediato dopo un'uscita temeraria: il forfait è forzato. (Dal 39' Pedro 6 - Assistito dal montante alto sulla botta di Saul, poi amministra e non subisce reti).

Mandi 7 - Vale un gol, il salvataggio di testa sulla linea di porta, che strozza l'urlo in gola a Torres. Guida la linea con travolgente personalità, imprimendo inequivocabilmente il proprio marchio sul pari di questa sera.

Bartra 6 - Rischia grosso sulla serpentina ipnotica di Torres. Assolve il proprio compito da centrale della linea a tre: coordina i movimenti, sorvegliando i centravanti colchoneros con discreta attenzione.

Amat 6,5 - Linee intasate per Vitolo, Juanfran e, nel finale, Vrsaljko. Movimenti sempre armonici, poche leggerezze e senso dell'anticipo convincente. Cooperazione eccellente con Mandi e Bartra.

Barragan 6 - Non si snatura, nemmeno contro un avversario che indurrebbe i più timorosi ad un atteggiamento più prudente. Quando può, sgasa e si sovrappone, senza indugi. Sbaglia alcune scelte, ma non si scollega.

Fabian Ruiz 5,5 - Dalla mediana transitano parecchi palloni, rivendica i suoi meriti per la complessiva fluidità della costruzione andalusa. Il palleggio è spesso difettoso: perde sovente più d'un tempo di gioco.

Javi Garcia 5 - Nel primo tempo arpiona come sa e disinnesca alcune tracce centrali dell'Atlético. Al quarantaseiesmo, spreca clamorosamente il vantaggio, spedendo a lato a tu per tu con Oblak. Goffo liscio da una mattonella propizia nella ripresa.

Junior 6 - Juanfran soffre le sue folate. Tecnica di base che in più di una circostanza non asseconda la rapidità delle sue incursioni, ha però il merito di presidiare a dovere il binario mancino.

Boudebouz 6 - Sue le sgasate più pungenti nelle fila del Betis, anche se in avvio spreca una ghiotta ripartenza per un eccesso d'egoismo. Al netto di una certa dose di leziosità, non si spegne mai e cerca senza sosta il dialogo con i compagni di reparto. (Dal 65' Joaquin 5,5 - Ingresso salutato dall'ovazione dei fidati tifosi, ma combina poco).

Moron 5,5 - Fa sfumare un ribaltamento di fronte con un pretenzioso sombrero che non fa il solletico ad Oblak. Prova ad agire di sponda, anche se la serata non è di quelle agevoli, contro due pesi massimi come Savic e Giménez.

Tello 6,5 - L'approccio è in sordina, ma l'ex viola cresce gradualmente. Si esprime meglio dopo l'intervallo, quando gli spazi si dilatano. Approfitta di un'indecisione di Giménez e scocca un destro che si stampa sul legno. (Dall'83' Campbell s.v.).