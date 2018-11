Le pagelle del Betis - W. Carvalho gigante, Junior Firpo un crack

Risultato finale: Barcellona-Betis 3-4

Pau Lopez 6 - Prende tre gol, ma lui è l’ultimo dei colpevoli. In un pomeriggio “magico” per il Betis, anche lui si mette in mostra con splendide parate.

Sidnei 6 - Tiene bene la posizione, senza mai concedere spazi alle discese di Malcom e Jordi Alba. Deciso, sicuro negli interventi. Ogni tanto perde la bussola, ma tutto sommato prova sufficiente.

Bartra 6.5 - Guida con personalità, nel suo ex stadio, la retroguardia biancoverde: contro Suarez fa un figurone, legge sempre alla perfezione le intenzioni degli avversari.

Mandi 6 - Anche lui, come al resto dei compagni di reparto, gioca un’ottima gara. Di attenzione, carattere e precisione.

Tello 6.5 - Svolge bene entrambe le fasi di gioco: in difesa concede poco e nulla, mentre nella metà campo avversaria ci arriva con frequenza. Due assist che cancellano il calcio di rigore “regalato” a Jordi Alba.

Guardado 6.5 - In mezzo al campo fa tanto lavoro sporco: non sempre riesce ad intercettare i passaggi degli avversari, ma mette gran pressione e spesso li costringe a ripartire da dietro.

William Carvalho 7 - L’assist per la cavalcata che porta al gol di Junior Firpo è da far vedere nelle scuole calcio. Solita partita da gigante per il colosso portoghese, in grado di abbinare qualità e quantità.

Junior Firpo 7.5 - Manda fuori giri Sergi Roberto e poi punisce Ter Stegen con un tiro secco e ben angolato. Fa avanti e indietro sulla fascia senza mai tirare il fiato, gioca una grande partita e serve a Canales il pallone del quarto gol.

Joaquin 7 - Tanto movimento sulla trequarti ed un gol, quello dello 0-2, che fa sognare i tifosi del Betis. E’ il simbolo di questa squadra, per sacrifici ed attaccamento alla maglia: leader. (Dal 63’ Canales 7 - Entra con grande concentrazione, gioca bene sulla trequarti e segna anche un gol decisivo per la vittoria finale.)

Lo Celso 7 - Minor qualità in questo pomeriggio al ‘Camp Nou’, ma grande sostanza a centrocampo. Spesso si affianca a William Carvalho e Guardado nel cerchio centrale del campo facendo densità. Nella ripresa domina e segna addirittura l’1-3. (Dall’87’ Inui s.v.)

Loren 6.5 - Si muove molto, non dà punti di riferimento e sfiora anche la rete del possibile 0-3 che avrebbe mandato in estasi i propri sostenitori e tutta Siviglia. (Dal 76’ Leon s.v.)