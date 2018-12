Le pagelle del Boca - Barrios, rosso fatale. Nandez il migliore

Risultato finale: River Plate-Boca Juniors 3-1

Andrada 5 - Per più di un tempo vive una serata abbastanza tranquilla, nella ripresa viene bersagliato e comincia a traballare. Male la sua corta respinta dal quale nasce la rete di Pratto, si getta in area di rigore nel finale senza fortuna.

Buffarini 5,5 - Per un primo tempo riesce a prendere le misure del Pity Martinez, nei supplementari non ne ha più e comincia a soffrire le avanzate del dieci del River Plate lungo la corsia destra. (Dal 112' Tevez sv).

Izquierdoz 5 - Non è la sua partita, dopo l'andata anche il ritorno è da incubo. In più di un'occasione si perde Lucas Pratto, esce sconfitto da quasi tutti i duelli con l'ex attaccante del Genoa.

Magallan 5 - Paga l'emozione della passerella internazionale, già dai primi minuti prende alcune decisioni rivedibili. Dal secondo tempo comincia a tremare con tutto il Boca Juniors.

Olaza 5,5 - Anche per lui una gara dai due volti, vita facile nella prima frazione con tante sgroppate. Nel finale fatica e anche tanto, resta il rimpianto di quella punizione a due calciata malamente in area di rigore avversaria.

Nandez 7 - Senza dubbio il migliore del Boca Juniors, cuore e muscoli a disposizione della formazione di Guillermo Barros Schelotto. Vede il corridoio giusto per la rete del momentaneo vantaggio di Benedetto, dal suo pallone gettato in area di rigore nel finale arriva il palo di Jara.

Barrios 4,5 - Anche per lui l'emozione ha la meglio, raramente sbaglia così tanti appoggi come nella finale del Bernabeu. La sua espulsione per doppia ammonizione nei supplementari spiana la strada al trionfo del River Plate.

Perez 6 - Era uno degli uomini più attesi, il più colpito dagli episodi del Monumental. Per due volte va vicino al vantaggio con il suo destro, paga l'ammonizione e viene tolto dal campo da Schelotto per non rischiare l'espulsione. (Dal 90 Gago 5,5 - Va a velocità minore rispetto ai centrocampisti del River Plate, si infortuna e lascia i suoi in nome uomini).

Villa 5 - Non ripete la sfida dell'andata, è la brutta copia del giocatore ammirato alla Bombonera. I suoi calci piazzati vengono sempre ben disinnescati dalla difesa del River Plate. Ci si poteva aspettare qualcosa in più. (Dal 96' Jara 6 - Chissà per quanto rivedrà quel destro secco in area di rigore, il palo colpito che nega la Libertadores al Boca Juniors).

Benedetto 7 - Come sempre ci mette la sua firma, la Copa Libertadores è il suo terreno preferito di caccia. Nell'unico pallone giocabile punisce dopo un grande dribbling su Maidana. Dopo la sua uscita dal campo si spegne anche il Boca. (Dal 62' Wanchope Abila 5 - Mai pericoloso, sbraccia in area di rigore senza riuscire però a colpire come all'andata).

Pavon 5 - Recupera grazie ai numerosi rinvii, ci tiene a questa partita ma stecca malamente. Mai veramente in partita, sbatte contro il muro della difesa del River Plate. Rimandato nel più grande appuntamento.