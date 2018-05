Le pagelle del Bologna - Da Costa limita il passivo, Masina opaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Costa 6.5 - Limita il passivo con diversi interventi degni di nota.

Torosidis 6 - Qualche grattacapo nel primo tempo. Prende le misure agli avversari nella ripresa

Romagnoli 6 - Attento in chiusura, bel duello con Lasagna.

De Maio 6.5 - Non soffre alla distanza. Si completa bene con il compagno di reparto. Si fa vedere anche in fase offensiva.

Masina 5 - Si fa sorprendere dal taglio di Fofana in occasione del gol.

Poli 6 - Prestazione dignitosa in mezzo al campo. Buona l'interpretazione di entrambe le fasi. (Dall'85' Di Francesco s.v. )

Dzemaili 5.5 - Argina l'azione d'attacco dell'Udinese non sempre efficacemente. Un lampo nella ripresa e poco più.

Crisetig 5.5 - Discreto match in mediana. Fronteggia con alterne fortune le azioni degli avversari. Compiti essenzialmente difensivi.

Verdi 5.5 - Poche possibilità di rendersi pericoloso. Arrivano palloni giocabili con il contagocce, ma questo non inficia il suo ottimo campionato. Sarà uno degli uomini-mercato per la prossima sessione.

Avenatti 5.5 - In difficoltà a concludere efficacemente a rete. Nella ripresa aiuta i compagni in fase di non possesso. (Dal 61' Falletti 6 - Ci prova, Bizzarri chiude la porta all'ultimo minuto.)

Orsolini 5.5 - C'è la grinta, ma non la concretezza. Esce per infortunio visibilmente dispiaciuto. Dal 40' Krejci 6 - Buono scorcio di match, ma manca l'acuto).