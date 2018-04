Le pagelle del Bologna - Verdi ci prova, mediana opaca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirante 6 - Attento sulle conclusioni avversarie, poco può sul gol di Simy.

Torosidis 5.5- In difficoltà contro il pressing e il dinamismo degli avversari.

De Maio 5.5 - Sorpreso in occasione del gol di Simy, poi incertezza qua e là.

Helander 5,5 - Non è sempre lucido, maggiori responsabilità sul gol di Simy, lasciandoselo sfuggire.

Masina 5.5 - Spinge a ondate nella prima parte. Idem nella seconda parte. Non sempre con la giusta concretezza.

Poli 5.5 - Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. Nel primo tempo pochi inserimenti. Idem nella ripresa. (Dal 76' Avenatti s.v. - )

Pulgar 5.5 - Giro palla lento, ci prova al tiro, ma con scarsi risultati.

Donsah 5.5 - Un paio di sortite e niente più. Via per ragioni tattiche alla fine del primo tempo. (Dal 46' Dzemaili 5.5 - Non c'è il cambio di passo)

Verdi 6 - Inizio promettente, poi si assesta. Ci prova su punizione, ma non è fortunato come all'andata.

Palacio 5.5 - Primo tempo a corrente alternata. Scompare nella ripresa.

Di Francesco 5.5 - Si dà da fare, ma la porta non la vede. (Dal 61' Falletti 5.5 - Non incide sul match, il suo ingresso non dà l'effetto sperato.).