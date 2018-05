Le pagelle del Bologna - Verdi il migliore, male la difesa

Risultato finale: Bologna-Chievo 1-2

Mirante 6 - Non può nulla sui gol del Chievo.

Mbaye 6 - Buona partita da parte dell’ex Inter, sufficiente in entrambe le fasi di gioco.

Helander 5 - Colpevole nel gol di Inglese insieme al suo compagno di reparto. Errore di reparto che costa caro ai rossoblu.

De Maio 5 - Sfortunato in avanti, non sempre attentissimo nella propria area.

Masina 5.5 - Meno propositivo del solito, manca anche il suo apporto in avanti.

Poli 6 - Fa a sportellate a metà campo, nella ripresa è l’unico ad occuparsi dell’interdizione.

Dzemaili 5.5 - Sbaglia troppo quando c’è da ricamare a metà campo e si inserisce con poca grinta tra le linee. Dal 63’ Falletti 5.5 - Non un grande impatto sul match.

Pulgar 5.5 - Primo tempo sufficiente, nella ripresa cala ed è costretto spesso ad inseguire gli avversari.

Verdi 6.5 - E’ l’uomo in più del Bologna, ma quest’oggi non basta. Apre le danze con un penalty preciso prima della rimonta del Chievo.

Destro 5 - Poco partecipe in fase di costruzione del gioco, non incide come vorrebbe. Dal 51’ Avenatti - Sulla falsariga del compagno, non dà peso all’attacco.

Palacio 5.5 - Mostra una condizione fisica lontana dai tempi migliori e infiamma poco la manovra offensiva del Bologna. Dal 75’ Donsah SV.