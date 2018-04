Le pagelle del Bologna - Verdi ispirato, Dzemaili impreciso

Risultato finale: Bologna-Hellas Verona 2-0

Mirante 6.5 - Si esalta su Lee nel finale, al primo tiro nello specchio dell’Hellas Verona.

Mbaye 6 - Tiene a bada Aarons in duello molto interessante e si concede anche qualche sgroppata in avanti.

De Maio 6 - Di mestiere su Cerci prima e Petkovic poi. Porta a casa la sufficienza.

Helander 6 - Gioca bene in anticipo sugli inserimenti dei centrocampisti dell’Hellas Verona limitando di molto la pericolosità avversaria negli ultimi metri.

Masina 6 - Meno propositivo del solito, ma ha comunque un’occasione per far male in avanti.

Poli 6 - Gara molto intensa per l’ex Milan, che non lesina energie in entrambe le fasi a metà campo. Dal 76’ Nagy 6.5 - Manda in archivio il match con una zampata nel finale.

Pulgar 6.5 - Muove velocemente il pallone e, nonostante il pressing continuo di Fares, riesce anche a rendersi pericoloso in qualche circostanza dalla media distanza. Esce a scopo precauzionale per un problemino alla coscia destra. Dal 59’ Crisetig 5.5 - Non un grande impatto sull’incontro.

Dzemaili 5.5 - Stranamente impreciso, sbaglia anche alcuni suggerimenti davvero semplici.

Verdi 7 - E’ molto ispirato e la dimostrazione è la grande traiettoria disegnata da calcio piazzato nel primo tempo. Una perla che sblocca il match.

Destro 6 - Prestazione generosa, anche se servirebbe un pizzico di cattiveria in più negli ultimi metri.

Palacio 6 - L’argentino ha ancora tecnica e grinta da vendere. E’ prezioso per il reparto offensivo degli emiliani. Dall’84’ Di Francesco SV.