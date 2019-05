Le pagelle del Borussia - Burki pasticcia, male Akanji

Risultato finale: Werder-Borussia 2-2

Bürki 4.5 - Disastroso in occasione del primo gol del Werder, ed ha responsabilità anche sul pareggio firmato da Pizarro.

Pulisic 6.5 - Sblocca il match con un gran gol, sfrutta qualità e rapidità di movimento per portare avanti i suoi.

Weigl 5.5 - Troppo irruento in alcuni momento del match, come in occasione del fallo su Rashica che gli costa il giallo.

Akanji 4.5 - Combina un vero e proprio pasticcio del pareggio del Werder, marcando in maniera incomprensibile Augustinsson che poi appoggia dentro per il gol di Pizarro.

Diallo 5.5 - Non sempre preciso in fase di copertura, accompagna però bene la manovra offensiva. (Dall'89' Phillipp sv).

Witsel 6 - Buon lavoro come schermo della difesa, manca il guizzo in avanti.

Delaney 6 - Corre tanto e si sacrifica per i compagni, si mette in mostra in entrambe le fasi di gioco. (Dall'85' Dahoud).

Sancho 6.5 - Tanti palloni interessanti giocati nell'area avversari, i compagni non approfittano in modo concreto.

Gotze 5.5 - Nel primo tempo arriva vicino al gol almeno in un paio di occasioni, spaesato nella ripresa. (Dall'84' Larsen sv).

Guerreiro 5.5 - Bene nel primo tempo, mette fisicità alla manovra dei suoi ma nella ripresa cala d'intensità.

Alcacer 6.5 - Firma un gol meraviglioso con una punizione che infila un incolpevole Pavlenka. Anche nella ripresa infila in porta ma l'arbitro annulla tutto per un (giusto) fuorigioco.