Le pagelle del Brasile - Alisson decisivo, Neymar delude

Risultato finale: Colombia-Brasile 1-1

© foto di Federico Gaetano

Alisson 7 – Sul goal poteva fare pochissimo, anche perché il colpo di testa ravvicinato di Falcao era imprendibile. Salva il risultato con due ottimi interventi. Bene anche in presa alta, non rischia quasi mai nel primo tempo.

Dani Alves 6 – Un match dai due volti per l’esterno brasiliano, che non preme mai sull’acceleratore. Quando può va alla conclusione ma non trova mai la porta. Nel secondo tempo concede troppo spazio a Fabra.

Silva 6.5 – Non bada alle buone maniere e quando gli arriva il pallone lo spazza via. Soffre un po’ meno rispetto al compagno di reparto, ma quando James parte in velocità rischia spesso. (Dal 94’ Rodrigo Caio s.v.)

Marquinos 5 – Ha tutte le responsabilità sul goal subito. Lasciare spazi simili agli attaccanti non è mai un bene. Se davanti hai uno come Falcao, ancora peggio. Partita da matita rossa per l’ex giallorosso.

Filipe Luis 5.5 – Soffre molto la velocità degli esterni e molte volte non trova il tempo degli interventi. Sbaglia troppo anche in fase di spinta, servendo pochissimo gli attaccanti.

Paulinho 6 – Partita di consistenza la sua, con tanti palloni recuperati. In un paio di occasioni va al tiro, non trovando però la porta.

Fernandinho 5.5 – Perde troppi palloni, soprattutto in ripartenza. Deve gestire meglio la sfera: un giocatore della sua esperienza deve avere più carattere.

Renato Augusto 5.5 – Si vede davvero poco in questo match. Tanti errori, soprattutto in fase di non possesso. Si inserisce pochissimo e rimane troppo basso quando la Colombia ha il possesso del pallone. (Dal 74’ Coutinho 6.5 – Non ha molte occasioni da goal anche per via del poco tempo a disposizione, ma entra in campo con la voglia di fare bene. )

Willian 7.5 – Segna un goal pazzesco, trovando l’incrocio dei pali. Per tutto il match prova a creare pericoli e ci riesce. Se la Colombia soffre è anche per merito suo.

Neymar Jr 5 – Una partita da dimenticare per il nuovo attaccante del Paris Saint Germain. Tanti dribbling, poca consistenza. È pur vero che la difesa della Colombia non lo tratta con i guanti bianchi, ma gli atteggiamenti sono da rivedere.

Firmino 6 – Buona occasione per l’attaccante del Liverpool che sulla sua strada trova soltanto Ospina. Per il resto del match non brilla, spesso viene chiuso dalla difesa dei padroni di casa. (Dal 64’ Gabriel Jesus 5 – Qualche finta e poche conclusioni verso la porta. Oggi le punte del Brasile non hanno lasciato un ricordo indelebile sul match).