Le pagelle del Brasile - Coutinho firma la vittoria, che impatto Everton

Risultato finale: Brasile-Bolivia 3-0

© foto di Imago/Image Sport

Alisson 6 - Spettatore non pagante al Morumbì l'estremo difensore del Liverpool, non viene praticamente mai chiamato in causa dagli attaccanti della Bolivia. Si sporca i guanti a cinque minuti dalla fine su un mancino debole di Leonardo Vaca.

Dani Alves 6,5 - Più ala che terzino il capitano del Brasile, dialoga bene con Richarlison e si lancia nello spazio. Probabilmente l'ultima competizione con la maglia della Seleçao, ci mette tutto.

Thiago Silva 6 - L'attaccante più pericoloso dei verdeoro nel primo tempo, la sua infatti l'occasione più ghiotta su azione di calcio d'angolo. Pochissimo lavoro da svolgere in fase difensiva.

Marquinhos 6,5 - L'utilizzo nella zona mediana con la maglia del PSG ha forgiato le sue doti in fase di impostazione, regista arretrato del Brasile. Destro abbastanza educato, coppia ormai collaudata con Thiago Silva.

Filipe Luis 6 - Nelle gerarchie di Tite parte davanti al più quotato Alex Sandro, offre una prestazione composta e senza disattenzioni. Quando spinge crea problemi alla retroguardia della Bolivia.

Casemiro 6,5 - Meno centrale rispetto al ruolo ricoperto nel Real Madrid, lavora tantissimi palloni sulla linea mediana. Fa valere il peso specifico nei contrasti anche duri con gli avversari.

Fernandinho 6 - L'uomo di equilibrio del centrocampo brasiliano, schierato titolare per le non perfette condizioni fisiche di Arthur. Prova diligente senza grandi giocate, il meno appariscente dei compagni.

Coutinho 7 - Un primo tempo ad intermittenza alla ricerca della posizione per far male alla Bolivia. In avvio di ripresa si incarica della battuta del calcio di rigore e sblocca la sfida, dopo tre minuti sfrutta un assist di Firmino e raddoppia. La prima vittoria della Seleçao in questa Copa America porta la sua firma.

Richarlison 6,5 - Sarà probabilmente l'uomo più temibile del Brasile in questa Copa America, si presenta bene all'esordio. Lungo la corsia destra punta spesso e salta Bejarano, si guadagna anche il calcio di rigore che sblocca la sfida. (Dal 83' Willian sv).

Firmino 6,5 - Centravanti di manovra per Tite, l'attaccante del Liverpool impegna per primo Lampe e impiega più tempo dei compagni d'attacco per entrare in partita. Si forgia comunque dell'assist per la rete di Coutinho. (Dal 65' Gabriel Jesus 6 - Ha voglia di mettersi in mostra, si muove molto nei venticinque minuti concessi dal commissario tecnico).

David Neres 6 - Serie di giocate solite dell'ala dell'Ajax, in qualche occasioni abusa delle sue doti tecniche. Il meno pericoloso del tridente del Brasile ma quando punta l'uomo può fare la differenza. (Dal 81' Everton 7 - Entra alla grande in partita, sgasa a sinistra e lascia partire il destro imprendibile per Lampe che mette il sigillo finale alla vittoria del Brasile. Si candida come grande sorpresa della Copa America).