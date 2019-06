Le pagelle del Brasile - Firmino irriconoscibile, David Neres dura un tempo

Risultato finale: Brasile-Venezuela 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 6 - Il colpo di testa di Rondon, pallone a lato di poco. Questa l'unica azione del Venezuela, non si sporca mai i guanti ed osserva la sofferenza in zona offensiva dei propri compagni.

Dani Alves 5,5 - Sente la partita forse anche più degli altri compagni, il capitano verdeoro accompagna sempre l'azione lungo la corsia destra ma non è lucido come di consueto. Poco efficace sulle palle inattive.

Thiago Silva 6 - Per vie centrali la Seleçao soffre pochissimo, conferma l'intesa con il compagno di nazionale e di club Marquinhos. Prova a sfruttare le doti aeree anche in zona offensiva ma con poca fortuna.

Marquinhos 6 - Un solo errore che poteva costare caro al Brasile, si va sovrastare da Rondon nel primo tempo che per poco non sigla il vantaggio. Cresce con il passare dei minuti prendendo le misure all'attaccante della Vinotinto.

Filipe Luis 6 - Prestazione sufficiente per il terzino dell'Atletico Madrid, avanza quando trova spazio ma non viene servito tantissimo. In marcatura su Jhon Murillo gli concede poco spazio.

Arthur 6,5 - Il faro del centrocampo del Brasile, conferma tutti i progressi ammirati nella prima stagione nel calcio europeo con il Barcellona. Difficile ricordare un passaggio sbagliato, smista palloni per tutto il corso del match.

Casemiro 5 - Il perno della nazionale di Tite stecca la partita, quasi irriconoscibile in mezzo al campo il mediano del Real Madrid. Spesso forza inutilmente la giocata finendo per perdere qualche pallone di troppo. (Dal 58' Fernandinho 6 - Diga in mezzo al campo, più pulito di Casemiro).

Richarlison 5 - Gli è mancata la vivacità, gli spunti dell'esordio contro la Bolivia. Prestazione anonima per l'attaccante dell'Everton, nel corso del primo tempo viene dirottato anche sulla corsia mancina ma il risultato non cambia. (Dal 46' Gabriel Jesus 6 - Prova a dare vivacità al reparto avanzato, sua l'unica occasione pericolosa della ripresa e gli viene giustamente annullato al VAR il gol del vantaggio).

Coutinho 5 - Doppietta all'esordio, male nella partita stregata per il Brasile. Non pervenuto per quasi novanta minuti, trova la rete del vantaggio ma finisce vittima del VAR. Per il resto vaga per il campo senza trovare mai la giocata decisiva.

David Neres 6 - In zona offensiva è l'unico che prova ad accendere la luce, mezzo voto in meno per il calo della ripresa. Quando punta Rosales spesso lo salta creando superiorità numerica, peccato duri soltanto un tempo. (Dal 72' Everton 6,5 - Ha il fuoco dentro l'ala del Gremio, semina il panico nella difesa del Venezuela ma non basta per il Brasile).

Firmino 4,5 - Quasi un corpo estraneo nella partita dell'Arena Fonte Nove, fa incetta di palloni sbagliati senza mai trovare la giusta posizione per colpire. Si vede giustamente annullare un gol, sterile e mai pericoloso.