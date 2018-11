Le pagelle del Brescia - Bene Torregrossa, Semprini opaco

Risultato finale: Venezia-Brescia 2-1

Alfonso 6 - Due reti, ma ne evita altrettante. Non colpevole nella sconfitta.

Semprini 5 - Male in entrambe le fasi. Di Mariano gli fa venire il mal di testa. Esce dopo un tempo. (Dal 46' Curcio 6 - Più pimpante rispetto al compagno, ci prova anche al tiro.)

Cistana 5.5 - Primo tempo difficile contro Di Mariano e Vrioni anche nella ripresa soffre soprattutto in velocità.

Romagnoli 5.5 - Anche lui non convince in diverse situazioni. Meglio nella ripresa.

Mateju 5.5 - Più spinta rispetto al compagno di fascia, ma non sempre i cross sono precisi.

Bisoli 6 - Fronteggia le offensive dei veneti. A corrente alternata, cala nel finale, ma è uno dei meno grigi del pomeriggio.

Tonali 5.5 - Dopo la vetrina della Nazionale torna al Brescia. Gara opaca, si accende solo a tratti.

Dall'Oglio 6.5 - Tanta spinta e corsa: in alcuni frangenti è il più pericoloso. Esce dopo aver dato tutto. (Dal 69' Morosini 5.5 - Non lascia il segno)

Spalek 5.5 - Anche lui non trova la giocata giusta per emergere dal grigiore. La sua tecnica sarebbe molto servita.

Donnarumma 6 - Sufficienza di stima solo per il gol, il decimo in campionato. In precedenza non aveva brillato.

Torregrossa 7 - L'ultimo ad arrendersi: gli manca solo il gol, ma va al tiro almeno quattro volte. Ci prova, ma non basta.