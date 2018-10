Le pagelle del Brescia - Bisoli e Torregrossa svettano su tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andreancci 6.5 - Parata salva risultato su Idda. Per il resto fa buona guardia per tutti i 90'.

Sabelli 6 - Spinge appena può sulla fascia. Positivo anche in fase di spinta.

Cistana 6 - Non commette errori marchiani, anzi. Deve limitare l'irruenza nei contrasti.

Romagnoli 6 - Tiene botta agli attaccanti avversari con ardore e astuzia. Prestazione positiva..

Curcio 6.5 - Due, tre discese sulla fascia nel primo tempo. Abile nella ripresa a mettere dentro il cross per Torregrossa.

Bisoli 7 - Gara a tutto campo, tanti palloni recuperati e entrambe le fasi svolte con giudizio.

Tonali 6.5 - Su di lui se ne dice un gran bene. Fa girare il pallone, prestazione convincente. Esce stremato. (Dal 74' Mateju s,v. - Non incide sul match.)

Ndoj 5.5 - Va a corrente alternata. Una centrifuga in alcune fasi, forse alle volte troppo irruento. Sostituto dopo aver rischiato l'espulsione. (Dal 63' Martinelli - Ordinato in mezzo al campo)

Spalek 5.5 - Non convince alle spalle di Torregrossa. Si vede poco e cerca anche meno il dialogo con i compagni.

Morosini 5.5 - Per 85' pochi guizzi, ben marcato. Sanguinosa la palla persa sul secondo gol laziale. Si rivede nel finale con il gol dell'1-2.

Torregrossa 7 - Gara di sacrificio impreziosita dal gol: era al punto giusto al momento giusto.

Morosini 6.5 - Cuore e corsa sulla trequarti. Ci prova in almeno in due circostanze senza fortuna. (Dal 68' Tremolada 6 - Attento in fase di copertura.)