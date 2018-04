Le pagelle del Brescia - Bisoli sfortunato, attacco spuntato

Risultato finale: Brescia-Cesena 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Minelli 5.5 - Inoperoso nel primo tempo, tranne che in una circostanza e lì rischiava di farla grossa. Nessun problema nella ripresa.

Coppolaro 6 - Tanta grinta e interventi al limite, ma sullo scontro fisico ha quasi sempre la meglio.

Somma 6.5 - In mezzo alla difesa non sfigura. Qualche grattacapo ulteriore nella ripresa.

Gastaldello 6 - Fronteggia con furore l'avversario. (Dal 84' Meccariello s.v. - )

Curcio 6 - Ci mette tutto quello che ha. Tanti chilometri percorsi sulla fascia.

Bisoli 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Tatticamente giudizioso, poco preciso al tiro, ha due grandi chance, ma non è fortunato.

Tonali 6 - Buon primo tempo con tanti palloni toccati e più volte al cross. Metronomo del centrocampo locale.

Ndoj 5.5 - Volenteroso, ma leggerino in mezzo al campo. Non lascia il segno e anzi nella seconda parte non è sempre lucido.

Furlan 5.5 - Non trova la posizione, poco brio sulla trequarti. (Dal 73' Caracciolo 5.5 - L'Airone va in campo a furor di popolo, ma non lascia il segno.)

Okwonkwo 5.5 - Si integra bene con il compagno, ma raramente si vede al tiro. C'è impegno, meno l'incisività in avanti. (Dal 63' Spalek 5.5 - Poteva far meglio, ma non trova spazi per pungere.)

Torregrossa 5.5 - Si dà da fare, ma non fatica ad avere tra i piedi un'occasione per segnare.