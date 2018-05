Le pagelle del Brescia - Caracciolo ci prova, difesa svagata

Risultato finale: Brescia-Empoli 0-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Minelli 6 - Un po' incerto sul gol di Caputo, può poco sul gol di Donnarumma. Per il resto nulla da segnalare.

Coppolaro 5.5 - Non brilla in fase di spinta, lascia un po' a desiderare in quella difensiva.

Somma 6.5 - Primo tempo senza particolari problemi. In difficoltà nella ripresa.

Gastaldello 6.5 - Il difensore belga non commette errori marchiani. Si fa vedere anche in fase offensiva.

Longhi 6.5 - Spinge con più regolarità di Coppolaro. Fino alla fine dà tutto. (Dal 82' Curcio s.v. - )

Ndoj 6 - Ci prova con diverse conclusioni, ma lascia un po' a desiderare in fase di non possesso.

Tonali 6 - Prova a far girare la palla, non sempre attento in fase di non possesso.

Bisoli 5.5 - A corrente alternata, meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Spalek 5.5 - Buon potenziale, ma tenta a scomparire dal match. Pulga lo toglie dopo poco un'ora di gioco. (Dal 64' Torregrossa 5.5 - Dà intensità alla manovra offensiva, ma non senza risultato.)

Furlan 6 - Non dispiace nella mezz'ora in campo. Deve, però, alzare bandiera bianca dopo 35' per un problema fisico. (Dal 65' Dall'Oglio 5.5 - Ci mette impegno ma non basta).

Caracciolo 6.5 - Il capitano ci prova: tiri, sponde, conclusioni su calcio di punizione. Non è però giornata. L'impegno c'è.