Le pagelle del Brescia - Caracciolo opaco, due chance per Torregrossa

Risultato finale: Brescia-Entella 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minelli 6 - Non tanti pericoli per lui, gli attaccanti avversari non lo mettono in particolare difficoltà.

Coppolaro 6.5 - Sfrutta bene la fascia, bucando spesso dal suo lato. I compagni, però, non lo seguono sempre.

Gastaldello 6 - Abile nel gioco aereo, sventa diverse minacce aeree.

Somma 6 - Un regista aggiunto, dalle retrovie tanti passaggi in verticale.

Longhi 5 - Non una prestazione esaltante, fa il suo compitino senza provare a fare di più. (Dal 63' Curcio 6 - Entra e dà una spinta considerevole, mettendo in campo qualità).

Bisoli 6 - Ha sui piedi un'occasione ghiotta nella fase finale, Iacobucci gli dice di no.

Ndoj 5.5 - Fraseggia con i compagni ma non ha un impatto convincente in fase offensiva. (Dal 56' Embalo 6 - In velocità prova a far male, mette dentro un paio di palloni insidiosi ma i compagni non sfruttano).

Spalek 6 - Sempre pronto ad inserirsi tra gli spazi, un paio di occasioni pericolose che non riesce a sfruttare. (Dall'83' Okwonkwo sv).

Tonali 6 - Tanta fisicità in campo, ci prova anche dalla distanza ma non trova fortuna.

Torregrossa 6 - Conquista un paio di occasioni ghiotte ma il portiere avversario alza il muro e gli dice di no.

Caracciolo 5.5 - Non si esalta particolarmente, pochi spazi e pochi suggerimenti pericolosi a sua disposizione.