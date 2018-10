Le pagelle del Brescia - Donnarumma travolgente, bene Tremolada

Risultato finale: Brescia-Padova 4-1

Alfonso 6.5 - Al di là del gol avversario in avvio, tiene bassa la saracinesca e dimostra personalità nel restare concentrato anche quando gli avversari non attaccano con costanza.

Sabelli 7 - Una spina nel fianco per la difesa avversaria, diversi suggerimenti interessanti, come quello che ha portato al gol di Tremolada.

Gastaldello 6 - Esce troppo presto quando le cose vanno male, inizialmente sorpreso poi accetta la decisione di Corini. (Dal 45' Cistana - Si impegna nel lavorare con la rapidità di manovra nella ripresa, buon lavoro).

Romagnoli 6.5 - Buona prova per il difensore che fa bene in entrambe le fasi di gioco. Ci mette un po' per rodare, ma quando entra in partita non concede spazi.

Curcio 6 - Non disdegna la conclusione dalla distanza, ma gli manca precisione.

Ndoj 6.5 - La traversa colpita nel primo tempo vibra ancora adesso. Fa filtro e lavora per i compagni.

Tonali 7 - Qualità da vendere per il giovane classe 2000 che smista il gioco sulle fasce ed è preciso per vie centrali. Guadagna lui il rigore trasformato da Donnarumma.

Martinelli 5.5 - Non un muro invalicabile a centrocampo, non ha un impatto convincente e nella ripresa viene sostituito. (Dal 46' Tremolada 7.5 - Entra in campo e cambia il volto del Brescia. Rapido, fresco e lucido nel lavorare con i compagni e sfruttare le occasioni. Firma gol ed assist).

Bisoli 6 - Vince il duello personale contro il papà, mordendo le caviglie a centrocampo e concedendo pochissimo.

Donnarumma 7.5 - Protagonista indiscusso della gara, una tripletta meravigliosa che lo lancia in vetta alla classifica cannonieri. (Dal 90' Morosini sv).

Torregrossa 6.5 - Non trova il gol ma lavora per tutto il reparto, creando fisicità e aprendo spazi per i compagni.